Бразильский художник начал работать на фасаде бывшего здания театра кукол в Самаре

94

Сегодня, в пятницу, 10 сентября, L7Matrix (Луис Густаво Мартинс) начал работать на фасаде здания №82 на улице Льва Толстого. Скоро здесь появится мурал с изображением двух лиц, смотрящих друг на друга.

Это будет вторая работа бразильского художника на Samara Ground Art Festival. До этого L7Matrix украсил фасад спорткомплекса «Старт» в Тольятти. Он нанес на него образ девушки.

Samara Ground Art Festival — международный арт-проект. Художники за время фестиваля нарисуют 15 муралов в Самаре и Тольятти - девять и шесть соответственно. Улицы городов украсят новые скульптуры. Всего их будет три. Две - в Самаре и одна - в Тольятти.

Фото: пресс-служба Samara Ground Art Festival