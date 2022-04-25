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Ботанический сад Самарского университета открыл свои двери для посетителей

25 апреля 2022 18:43
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В этом году его режим работы изменился и стал более удобным для жителей и гостей города.

В понедельник, 25 апреля, Ботанический сад Самарского университета уже на постоянной основе открыл свои двери для посетителей. В апреле сотрудники сада провели работы по подготовке сада к открытию, здесь проходили субботники по уборке территории. Кроме того, установлены новые скамейки, новые информационные таблички о различных видах растений, запланировано, что эта работа продолжится в течение года.

“Разработана концепция развития сада, которая предполагает ряд изменений: обустройство подходов к естественному роднику, организация рекреационной зоны для детей на территории ближе к микрорайону Ботанический, создание «сада камней», сирингария, установку скамеек и урн, информационных материалов, формирование современного сайта Ботанического сада. Для ускорения развития инфраструктуры сада прорабатывается вопрос введения входной платы, при этом для многочисленных категорий граждан предусматривается возможность льготного посещения, - отметил первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев. 
- Необходимо помнить, что Ботанический сад Самарского университета им. Королёва - особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения и, в первую очередь, это научная лаборатория биологического факультета университета под открытым небом. Здесь ведутся исследовательские работы по изучению биологического разнообразия, возвращению в дикую природу растений, находящихся на грани исчезновения, сохранению генофонда редких, краснокнижных и ценных видов растений. Поэтому я призываю всех посетителей бережно относиться к сохранности экосистемы этого уникального природно-антропогенного объекта, содержащего ценнейшие коллекционные фонды”.

Отметим, что в этом году режим работы сада изменился и стал более удобным для посещения. В будние дни он будет работать с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00. Санитарный день - среда. Для организованных групп от 10 человек возможно проведение экскурсий, сообщает пресс-служба Самарского университета.

 

Фото:    пресс-служба Самарского университета

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