Бомбоубежище в частных руках: жители Самары борются за доступ к укрытию

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Жители Красноармейской, 143 обеспокоены тем, что бомбоубежище в подвале их дома находится в частной собственности и попасть в него в случае ЧС они не смогут. Другого варианта укрытия у жильцов дома нет.



Народный фронт провел выезд совместно с Росимущестом, МЧС, администрацией Железнодорожного района и жителями дома. В результате выяснили, что подвал включен в реестр защитных сооружений МЧС и Росимущества. Администрация Железнодорожного района также уведомила жителей, что именно здесь они должны укрываться в случае ЧС, однако собственник помещения не дает к нему доступ.



Народный фронт направил обращение в прокуратуру и главному Федеральному инспектору по Самарской области с целью создания плана взаимодействия структур для обеспечения безопасности жителей. Организция держит вопрос на контроле.