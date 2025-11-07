Я нашел ошибку
Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ответят на интересующие вопросы.
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 
В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск.
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
Сотрудники ГУ МВД СО почтут память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
8 ноября в исторической части города будет временно ограничено движение транспорта
8 ноября 2025 года акция завершится.
«Большой этнографический диктант»: молодежь губернии активно участвует в акции 
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
«Большой этнографический диктант»: молодежь губернии активно участвует в акции 

7 ноября 2025 16:29
118
8 ноября 2025 года акция завершится.

8 ноября 2025 года завершится Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая в десятый раз объединила людей разных национальностей, вероисповеданий и гражданств. Для удобства участников в муниципалитетах региона были организованы очные площадки, а онлайн на сайте https://национальнаяполитика.рф/ можно ответить на вопросы в любое время.

По словам организаторов, акция помогает привлечь внимание к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну, а её участникам — проверить свои знания о традициях, обычаях, народных костюмах и промыслах.

Студентам Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва дал напутствие Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт, рекордсмен по продолжительности пребывания в космосе Олег Кононенко. Он поприветствовал участников диктанта и поделился своим опытом: «Я писал его дважды на борту МКС. Считаю, что благодаря такому сплаву народов нашей стране есть чем гордиться, и у неё прекрасное будущее».

В этом году Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области при поддержке Правительства региона организовала две площадки для проведения этнодиктанта. «В итоге более 450 представителей активной молодежи со всех уголков региона стали частью этой значимой акции. Диктант очень важен для наших ребят. Участвуя в нем, они не просто проверяют знания — они становятся хранителями культурного кода России! Диктант выступает мостом между прошлым и будущим: через знание традиций мы воспитываем уважительное отношение к многонациональной России. И, конечно, молодые люди могут оценить общий уровень своей этнокультурной грамотности», — рассказал председатель правления Ассоциации Алексей Сатонин.

Жители Самарской области всегда проявляют высокий интерес к акции. По данным за 2024 год, свой уровень этнографической грамотности проверили более 136 тысяч жителей региона. Итоги акции 2025 года будут подведены 12 декабря, в День Конституции России. 
Традиционно молодежь становится самым активным участником этнографического диктанта. 

«Я очень рада, что большая часть нашей молодежи подключилась к акции, и им не нужно объяснять, почему это важно. Я сама участвовала в этнодиктанте восемь раз и могу сказать, что это отличный импульс узнать что-то новое и интересное о всех народах нашей большой страны», — сказала Элла Герейханова, председатель молодежного правительства Самарской области.

В 2025 году просветительская акция приобрела особый статус: по инициативе Президента России Владимира Путина она вошла в официальную программу фестиваля «Народы России и СНГ», что подчеркивает ее значимость для укрепления межнационального диалога.

Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» проводится Федеральным агентством по делам национальностей.

 

Фото:  Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области 

