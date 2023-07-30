Больше всего на собеседовании соискателей в Самаре удивляют вопросы о семейном положении

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Опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

На первой строчке рейтинга самых странных вопросов рекрутеров — вопросы о семейном положении, детях и родственниках: их довелось услышать 13% самарцев. Женщины сталкиваются с этим заметно чаще мужчин (16% против 10% соответственно).



На втором месте — вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы: с ним сталкивался каждый двадцатый соискатель (5%).



По 4% горожан сообщили, что на собеседовании им доводилось отвечать на вопросы о жизненных целях и проходить абсурдные, на их взгляд, тесты на проверку реакции. Тестирование профессиональных навыков, вопросы о зарплате и личном благосостоянии сочли странными по 3% опрошенных.



Еще 3% назвали неуместным вопрос: «Зачем вам эта работа?».



О том, что им доводилось сталкиваться с вопросами о личной жизни, политических взглядах, образовании, возрасте и параметрах фигуры, рассказали по 2% опрошенных. Причем об интересе к очевидным вещам чаще сообщают женщины (4% против 1% среди представителей сильного пола), а к политическим взглядам — мужчины (3% против 0% среди женщин).

Каждый пятый привел примеры других странных вопросов на интервью. «Кто вы по знаку зодиака?», «Есть ли у вас хобби?», «Почему вы выбрали эту профессию?» — как оказалось, рекрутера может заинтересовать любая сторона жизни соискателя.



О том, что ему ни разу не приходилось отвечать на странные вопросы на собеседовании, сообщил каждый пятый. «Обычно все четко и по делу: опыт работы, навыки — вполне уместный интерес», — делятся опрошенные.





Время проведения: 20—27 июля 2023 года