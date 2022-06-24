Больше половины жителей Самары пробуют подрабатывать с 14-17 лет

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По результатам исследования Авито Работы, более половины жителей Самары начинают работать в возрасте 14-17 лет. При этом 63% опрошенных заявляют, что поиск первой работы был комфортным, без каких-либо сложностей. Молодые люди предпочитают искать вакансии на специализированных онлайн-сервисах и в социальных сетях.

«С наступлением летних каникул многие школьники и студенты ищут себе подработку. Молодые люди с энтузиазмом относятся к трудовой деятельности в юном возрасте, желая попробовать свои силы в разных профессиях. Такая практика позволяет накопить денег на личные нужды, почувствовать свободу и уверенность в себе, а также поощряется родителями и обществом. Мы понимаем, что время летней подработки ограничено, поэтому молодежи важно устроиться быстро и безопасно. Для этого мы специально выделяем подходящие вакансии для студентов в отдельную группу и проверяем работодателей», — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В среднем, около 53% опрошенных жителей Самары начали свой трудовой путь в возрасте от 14 до 17 лет. 28% респондентов начали работать в 18-19 лет, а 12% — в 20-21 год. Причём большинство мужчин в стране (38%) подрабатывали ещё в 14-15 лет, а женщины задумывались о работе позже — 29% приступили к трудовой деятельности в 18-19 лет.

Работодатели охотно принимают на работу соискателей без опыта, поэтому выбор вакансий достаточно разнообразен. По данным платформы, число вакансий на Авито в группе профессий «Без опыта, студенты» в Самаре выросло на 27% с 1 по 20 июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медианная зарплата для молодёжи за это время увеличилась на 12% и составила 34 000 рублей. Популярные варианты первой работы — ассистент, администратор, бариста, промоутер и репетитор. В двух столицах и городах-миллионниках популярностью пользуется работа администратором, секретарем, помощником руководителя.

Желание быть независимым от родителей — основная причина подработок в юности. Такой ответ дала почти половина опрошенных жителей Самары (36%). Желание накопить денег на небольшую покупку, например, одежду или гаджет, мотивировало 29% респондентов. 24% отметили, что хотели стать увереннее в себе. 18% опрошенных жителей Самары хотели занять свободное время, а 18% — получить опыт по своей специальности.

Мужчин чаще мотивировало желание накопить денег на одежду или гаджет (34% против 25% женщин). А женщины больше хотели самостоятельности от родителей (50% против 47% мужчин) и опыта по специальности (19% против 12% мужчин).

63% жителей Самары, имеющих опыт работы, отмечают, что у них не было сложностей в поиске своего первого места. 13% опрошенных отметили, что им было сложно искать вакансии, у 15% трудности возникали при прохождении собеседования, у 7% — при оформлении на должность.

Однако некоторые жители Самары, начавшие свою карьеру в возрасте от 14 до 19 лет, отметили, что столкнулись с усталостью и высоким уровнем стресса (47%). Далее следуют нехватка времени на отдых (36%) и общения с семьёй и друзьями (6%).

В исследовании, которое проводилось методом онлайн-опроса в мае 2022 года, участвовали 10 000 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.