Больше половины профессионалов готовы уволиться из-за уровня доходов

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Рекрутинговая компания get experts представляет результаты исследования, посвященного приоритетам профессионалов при трудоустройстве. В опросе приняли участие более 1300 специалистов, представляющих разные сферы деятельности и проживающих в различных регионах России.

Приоритеты при выборе текущего места работы и его оценка

Компании, в которых участники опроса работают сейчас, привлекли их в первую очередь материальной составляющей, т. е. зарплатами, компенсациями и льготами (46%), карьерными возможностями (31%) и корпоративной культурой и рабочей средой (23%).

Из материальных факторов чаще всего называют размер заработной платы (98%) и бонусов (77%), оплату медицинского страхования (73%), оплачиваемый отпуск (60%) и дополнительные дни отдыха (42%). Также специалисты упоминают компенсацию расходов на проезд, обучение и занятия спортом, страхование жизни и доплаты по больничному листу.

Чуть более половины респондентов положительно оценивают финансовую сторону своих взаимоотношений с работодателем: очень довольны 8%, в целом довольны 46% и недовольны также 46%. Среди того, чего им не хватает в этой сфере, профессионалы назвали уровень зарплат (44%), бонусы (34%), дополнительные дни отдыха (26%), компенсацию затрат на обучение (19%) и спорт (18%). Еще 3% заявили, что им не хватает всего перечисленного.

Среди карьерных приоритетов специалисты отметили возможность продвижения по карьерной лестнице (70%), работу в желаемых проектах (63%), возможность получать дополнительное образование (55%), обучаться на работе (45%) и заниматься наставничеством (39%). Помимо этого для многих важны наличие у компании офисов в других странах, возможность обучения лидерству и оплата переезда. 2% сказали, что для них не важен ни один из этих факторов.

72% участников исследования довольны имеющимися карьерными возможностями (7% очень довольны, 65% в целом довольны), негативный отзыв дали 28%. В числе того, на что работодатели, по мнению работников, обращают недостаточно внимания, были названы возможность продвижения в карьере (39%), получения дополнительного образования (29%), работы в желаемых проектах (19%) и в других городах или странах (17%), а также наставничество и профориентацию (17%). Все перечисленные критерии назвали 3% опрошенных.

Жизнь после: увольнение и поиск новой работы

57% специалистов говорят, что причиной их увольнения может стать нехватка компенсаций и льгот. Недостатки в сфере корпоративной культуры называют возможной причиной такого шага 26%, а из-за неприемлемых карьерных возможностей готовы уволиться только 17%.

В качестве основных каналов, которые они могут использовать при поиске новой работы, профессионалы называют работные сайты (91%), «сарафанное радио» (62%), официальные сайты компаний (33%), пассивный поиск (22%) и профильные группы/сообщества (20%). Среди менее популярных каналов поиска — деловые мероприятия, соцсети, реклама и кадровые агентства.

«По результатам исследования видно, что ключевыми факторами для профессионалов остаются высокий доход и возможность продвигаться по карьерной лестнице без ущерба для личной жизни, — говорит директор по маркетингу и коммуникациям рекрутинговой компании get experts Анна Спирина. — В целом это предсказуемо, т. к. любой сотрудник работает в первую очередь за деньги, а чем выше должность, тем выше доход. Однако работодатели зачастую недооценивают материальный фактор и не спешат повышать заработные платы, даже если они явно ниже средних по рынку, что создает для компаний определенные риски. Практически во всех отраслях рынок труда остается выраженно кандидатским, т. е. высока вероятность того, что в случае увольнения профессионалы смогут достаточно быстро найти другую работу, а вот заменить их столь же квалифицированными кадрами будет сложно».