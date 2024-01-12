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Больше четверти россиян оценивают свой труд на 50 000-80 000 рублей

12 января 2024 11:15
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больше четверти россиян оценивают свой труд на 50 000-80 000 рублей

Опросив 10 000 респондентов, эксперты Авито Работы выяснили, что больше четверти (27%) россиян оценивают свой труд на 50 000-80 000 рублей, а 21% указали диапазон в 80 001-100 000 рублей. Почти половина (49%) участников исследования отметили, что на данный момент зарабатывают меньше 50 000 рублей, а четверть (25%) указали уровень дохода в 50 000-100 000 рублей.

Респонденты из Волгограда (36%), Воронежа (32%) и Челябинска (29%) чаще других оценивают свой труд на 50 000-80 000 рублей, а о сумме в 80 000-100 000 рублей говорят специалисты из Екатеринбурга (27%) и Нижнего Новгорода (27%). Жители Уфы (25%), Санкт-Петербурга (22%) и Москвы (19%) чаще других указывали оценку своего труда в 100 000-150 000 рублей. Опрошенные из Ростова-на-Дону (20%) заявляют о заслуженной зарплате в 150 000-200 000 рублей.

Помимо оценки собственного труда, эксперты выяснили, какой уровень зарплаты работающие россияне считают достаточным для себя. Чаще всего опрошенные говорили, что им бы хватило ежемесячной суммы от 50 000 до 150 000 рублей (49%). Респонденты также отмечают, что хотели бы зарабатывать 150 000-200 000 рублей (13%), 200 000-250 000 рублей (7%) и свыше 1,5 млн. рублей (6%).

Теги: Опрос

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