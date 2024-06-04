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Более трети жителей Самарской области хотели бы пересесть на электромобили

4 июня 2024 13:22
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более трети жителей Самарской области хотели бы пересесть на электромобили

Абсолютное большинство жителей Самарской области (76%) никогда не сидели за рулем электромобилей, но количество желающих приобрести такую машину впечатляет: 38% отказались бы от авто с обычным двигателем при наличии соответствующей инфраструктуры для авто с электродвигателем, свидетельствуют результаты опроса*, проведенного группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI). 

Свыше половины опрошенных (62%) считают, что популярность электромобилей выросла и число таких машин на дорогах в последние 2-3 года заметно увеличилось. 

Как показал опрос, электромобили вызывают живой интерес со стороны автолюбителей. 24% опрошенных имели опыт поездки в авто с электродвигателем. Большинство (70%) из тех, кто когда-либо тестировал электрокар, получили положительное впечатление от управления автомобилем с электрической силовой установкой. Чаще всего респонденты позитивно оценивали низкий уровень шума в салоне (35%), дизайн кузова (30%), а также называли в числе преимуществ осознание того, что они управляют автомобилем, созданным по передовым технологиям (25%) и экологичность (20%). 

Восприятие экстерьера электроавтомобилей у самарских автолюбителей оказалось неоднозначным: 28% опрошенных характеризовали внешний вид увиденных ими электромобилей как «машины из будущего» и почти столько же  не нашли в дизайне “электричек” ничего особенного. Среди явных недостатков электромобилей опрошенные выделили слишком большую мощность и высокую динамику разгона, низкий запас хода на одном заряде (по 15%), долгий процесс зарядки (14%) и высокую стоимость содержания такого авто (11%). 

“Пока электромобили - это, в основном, элитные авто. Часто это второй автомобиль в семье или машина выходного дня (косвенно это подтверждает тот факт, что частота ДТП и прочих повреждений по электромобилям ниже средней). Больше 60% застрахованных электромобилей  стоят дороже 5,5 млн. рублей, в то время как доля таких дорогих авто с обычным двигателем - всего 2,4%,” - комментирует вице-президент “Ренессанс страхование” Сергей Демидов. 

49% опрошенных автолюбителей предпочел бы остаться за рулем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Более трети – 38%, отметили, что пересели бы на электромобиль в случае наличия соответствующей инфраструктуры. При этом, чаще всего о желании обладать электромобилем говорили автолюбители в возрасте 31-35 лет (69%) и 41-45 лет (36%). Наименьшей популярностью автомобили на электрической тяге пользуются среди самых возрастных участников опроса (всего 17% респондентов в возрасте старше 55 лет).

Теги: Городской транспорт Опрос

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