Более половины россиян оценили свои карьерные перспективы на 2023 год как негативные

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Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса сервиса HeadHunter, выдержки из которого приводит РИА Новости.

При этом каждый пятый (21 процент) настроен оптимистично и дает позитивный прогноз своему положению на рынке труда. Еще 14 процентов считают, что их положение останется стабильным, а остальные затруднились с ответом на подобный вопрос. Исследование проводилось с 1 по 14 декабря среди 4060 соискателей.

Судя по недавним результатам исследования сервиса «Работа.ру», большинство россиян (62 процента) считают, что самой перспективной в следующем году будет профессия IT-специалиста. Около 40 процентов назвали профессию инженера, а 38 процентов — врача.

По прогнозам Центробанка, в дальнейшем нехватка рабочей силы в России может нарастать. Как говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в будущем году возможны не только исторически низкие уровни безработицы, но и рост зарплат, пишет Лента.