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Более 96,2 тыс. пенсионеров старше 80 лет получают от Отделения СФР по Самарской области пенсию в повышенном размере

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Более 96,2 тыс. пенсионеров старше 80 лет получают от Отделения СФР по Самарской области пенсию в повышенном размере

Граждане, достигшие возраста 80 лет, получают повышенную пенсию от Отделения СФР по Самарской области. Повышение происходит за счет увеличения фиксированной части страховой пенсии по старости в два раза.

Фиксированная выплата — это гарантированная часть страховой пенсии по старости, которая устанавливается федеральным законом и индексируется постановлениями правительства РФ. Она не зависит от трудового стажа и суммы уплаченных страховых взносов.

«С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты равен 9 584,69 рублям. Для получателей страховой пенсии по старости старше 80 лет ее размер удваивается и составляет уже 19 169,38 рублей», — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Обращаться куда-либо для получения повышения не требуется, поскольку перерасчет производится беззаявительно. Увеличенную выплату гражданин получит уже в следующем месяце после достижения 80-летнего возраста.

Кроме того, к пенсии таких граждан устанавливается надбавка на уход, размер которой в 2026 году составляет 1 413,86 рублей.

Важно учитывать, что данная льгота действует только для получателей страховых пенсий по старости. Граждане, которым назначена социальная пенсия или страховая пенсия по случаю потери кормильца, не могут претендовать на увеличение фиксированной выплаты по достижении 80 лет. Лицам с инвалидностью I группы повышенная фиксированная выплата устанавливается при назначении пенсии, а потому повторное увеличение для них не производится.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.

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