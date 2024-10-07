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Более 73% социальных объектов Самары получают тепло

7 октября 2024 14:54
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Объекты соцсферы ежегодно начинают отапливать в приоритетном порядке.

В понедельник, 7 октября, в Самаре обсудили ход подключения объектов социальной сферы и многоквартирных домов (МКД) к теплоносителю. 

Для подачи теплоснабжения среднесуточная температура должна опуститься до +8 градусов Цельсия и ниже и держаться на этом уровне в течение 5 суток, но в этом году отопительный сезон стартовал раньше. Не дожидаясь резкого похолодания, - с 25 сентября уже начали подключать социальные учреждения, а с 1 октября - МКД.

Объекты соцсферы ежегодно начинают отапливать в приоритетном порядке. Так, по состоянию на 8.00 7 октября, к источникам тепловой энергии подключены 582 здания (73,3%) 1-ой категории - это учреждения системы здравоохранения, опеки и соцзащиты, а также дошкольные учреждения и школы.

К социальной сфере 2-ой категории относятся 407 объектов – учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, вузы и сузы. Среди них теплом обеспечены 33,9% объектов.

Из более чем 10000 МКД на данный момент получили отопление 42%. Отметим, что процесс подключения тепла не одномоментный и несет в себе множество нюансов. Данная работа находится на контроле городской Администрации и профильного департамента.

В ближайшее время для адресной отработки сообщений по вопросам подачи отопления будет открыта «горячая линия».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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