Более 70% россиян проводят летний отпуск в России

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Лето в разгаре — и, по результатам опроса телеканала «ПОЕХАЛИ!» (входит в «Цифровое Телесемейство»), россияне всё чаще выбирают активный отдых и нестандартные маршруты внутри страны: от гастротуров и домов отдыха до экскурсий на промышленные предприятия.

По данным исследования телеканала «ПОЕХАЛИ!», 71% респондентов предпочитают внутренний туризм. В топе направлений — Республика Алтай, Карелия, Черноморское побережье, Калининградская область, города Золотого кольца и Санкт-Петербург. Зарубежные страны для отпуска выбрали только 16% опрошенных. Остальные (13%) решили остаться дома или провести лето на даче.

Заметный тренд — рост интереса к промышленному туризму, экскурсиям на действующие предприятия. На них можно узнать, как устроено производство — от конфет и мороженого до автомобилей; как вырабатывается электричество и ракеты запускают в космос. 29% опрошенных уже бывали на промышленных предприятиях, 36% хотели бы отправиться в такой тур. В числе популярных направлений, которые назвали участники опроса: Калининградская область (добыча и обработка янтаря), Ульяновск (изготовление и обслуживание самолётов) и Волгоградская область (Волжская ГЭС).

36% путешественников выбирают активный отдых: пешие и велосипедные прогулки, плавание, скалолазание, рафтинг. На втором месте — классический пляжный отдых, его предпочитают 29% респондентов. Среди других вариантов — гастрономические туры (10%), а также оздоровительные поездки в санатории и дома отдыха (7%). Остальные респонденты (18%) отметили, что конкретных предпочтений у них нет, и самое главное — просто сменить обстановку.

По данным опроса, каждый десятый россиянин выбирает гастротуризм. Особенно популярны поездки на фестивали еды и фермерские рынки, сыроварни и пекарни. Многие открывают для себя региональную кухню и продукты местного производства: алтайский мёд, кавказские хычины, костромской сыр, бурятские бузы, камчатский краб, другие деликатесы и необычные блюда.

Никита Пименов, ведущий телеканала «ПОЕХАЛИ!» (входит в «Цифровое Телесемейство»): «Внутренний туризм сегодня — это не просто смена обстановки, а осознанное путешествие. Россияне всё больше стремятся не только увидеть новые места, но и понять их историю и культуру. Такой подход меняет отношение к отпуску: туристы становятся исследователями, которые хотят не только отдохнуть, но узнать о жизни других регионов, по-новому открыть для себя нашу гостеприимную и многогранную страну».

Большинство россиян организует поездки самостоятельно (61%), ориентируясь на советы знакомых (35,8%) и соцсети (32,1%). 52% отдыхают с семьёй, 32% — со второй половинкой или друзьями, и только 16% предпочитают соло-поездки.

У 52% опрошенных отпуск продлится в среднем 2 недели, 26% будут отдыхать от 6 до 10 дней, а 6% счастливчиков уходят на долгую «перезагрузку» — более 20 дней. При этом полностью отключиться от рабочих процессов на время отпуска готовы лишь 25% опрошенных.