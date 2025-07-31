Более 6000 подростков региона в этом году получили первый опыт работы благодаря службе занятости

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Служба занятости Самарской области организует временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время. В этом году было трудоустроено уже более 6400 ребят.

Многие школьники из Октябрьска решили, что летние каникулы - это не только время для отдыха, но и возможность приобщиться к важным и общественно полезным делам. Территориальный центр занятости населения совместно с «Домом молодежных организаций» открыл для них двери в мир настоящей работы.

В пришкольных лагерях школьники получили возможность попробовать себя в роли помощников вожатых. Для многих это стало первым шагом во взрослую жизнь. Работа помощником вожатого – не развлечение, но хороший вариант для развития навыков коммуникации. Подростки учатся находить подход к разным детям, решать конфликтные ситуации, планировать досуг и организовывать командные игры.

17-летняя Евдокия Кульпанова при поддержке центра занятости уже несколько лет подряд проводит лето с пользой: «Работала с детьми разного возраста – от 7 до 12 лет. Мы вместе придумывали игры, организовывали конкурсы, интересно проводили время. Общение с детьми дается легко, так как я сама еще подросток – мы на одной волне. Радует, что в этом году оплата труда увеличилась, у меня стало больше возможностей».

Евдокия планирует поступать в медицинский университет на «Лечебное дело» и уверена, что полученные навыки пригодятся ей во взрослой жизни.

Служба занятости и «Дом молодежных организаций» создают не просто рабочие места, они формируют будущее поколение профессионалов, учат молодежь быть ответственными, целеустремленными и готовыми к любым вызовам.

Дмитрию Шпытко также в этом году исполнилось 17 лет, и для него работа во время школьных каникул – дело привычное и вполне осознанное. «Вижу в этом возможность помочь родному городу, проявить себя. Делаю первые шаги для того, чтобы стать самостоятельным, зарабатываю деньги. Трудоустройство от центра занятости – хорошая возможность проявить себя, стать более дисциплинированным и ответственным», – рассказывает Дмитрий. Он планирует поступить в один из столичных университетов и освоить профессию химика-технолога.

Как отметила руководитель территориального центра занятости населения г.о. Октябрьск Марина Кузнецова, интерес школьников к работе в летнее время возрос – в том числе, за счет увеличившейся выплаты от Службы занятости, сейчас она составляет 5292 рубля. Эту сумму несовершеннолетние получают в дополнение к заработной плате от работодателя.

«За это лето трудоустроилось 38 человек, до начала нового учебного года важные профессиональные навыки получат 50 школьников. Они работают ассистентами и помощниками специалистов в различных организациях – в том числе в образовательных учреждениях, подсобными рабочими. Трудоустройство школьников – это эффективная профилактическая работа, приучение детей к труду», – подчеркнула Марина Кузнецова.

С вакансиями предприятий Самарской области, в том числе для несовершеннолетних, можно ознакомиться на портале «Работа России» – www.trudvsem.ru.