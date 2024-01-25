Более 600 пар в Самарской области с проблемами репродуктивного здоровья смогли стать родителями

Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2023 год в УТ МВД России по ПФО зарегистрировано более 64 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях.
В УТ МВД России по ПФО состоялось заседание коллегии, на которой были подведены итоги работы за 2023 год
 Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области, во время которого были подведены итоги работы ведомства за прошлый год.
Дмитрий Азаров принял решение о соцподдержке полицейских, охраняющих порядок на улицах
В Самаре активисты партийного проекта «Здоровое будущее» подвели итоги года и определились с ключевыми задачами, которые предстоит решать в рамках проекта, в первую очередь будет усилена пропаганда здорового образа жизни.
«Здоровое будущее»: в новом году самарские медики сделают ставку на профилактику заболеваний
После тушения пожара обнаружены тела 83-летней женщины и ее 44-летнего сына.
В Тольятти организована доследственная проверка по факту обнаружения после тушения пожара тел женщины и мужчины
Операцию провели с использованием индивидуального эндопротеза из титана и высокомолекулярного полиэтилена.
Врачи Клиник СамГМУ впервые в регионе успешно заменили височно-нижнечелюстной сустав мужчине новым методом
 В Самаре заключили муниципальные контракты на ремонт объектов в рамках реализации дорожного нацпроекта в 2024 году.
В Самаре активизировали подготовку к предстоящему дорожно-строительному сезону-2024
26 января на стенде Самарской области посетителей ждут фильмы о природном потенциале региона и увлекательные интерактивы.
В день экологии на выставке-форуме «Россия» посетителей познакомят с природой Самарской области
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.28
0.36
EUR 96.17
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 600 пар в Самарской области с проблемами репродуктивного здоровья смогли стать родителями

25 января 2024 14:51
145
Это стало возможным благодаря доступности вспомогательных репродуктивных технологий в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В 2023 году в семьях Самарской области родилось 636 долгожданных детей. Это стало возможным благодаря доступности вспомогательных репродуктивных технологий в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

«В рамках национального проекта «Демография» у нас превышен более чем на 20% плановый показатель по вспомогательным репродуктивным технологиям «Экстракорпоральное оплодотворение». За счет средств обязательного медицинского страхования в 2023 году проведено более 2000 процедур ЭКО. Благодаря господдержке за 15 лет в регионе на свет появились 8 340 детей. Мы отмечаем, что все больше пациентов обращаются в медучреждения по поводу рождения второго и последующих деток», - отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Пары с бесплодием пролечены с результативностью более 40%.

«Эффективность работы самарской репродуктологической службы выше общемировых и общероссийских показателей. В этом помогают организация 100-процентной подготовки пары к будущей беременности, единые принципы ведения пациентов, постоянное внедрение новых методик и последних мировых разработок в данной сфере. Сегодня нет ни одного новшества в мире, которого бы не было и у самарских специалистов по репродуктивному здоровью», - отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Ирина Моисеева.

Врачи напоминают:
- если у женщины до 35 лет беременность не наступает в течение 12 месяцев, а у женщин старше 35 лет - в течение 6 месяцев, то следует обратиться к специалистам
- также всем мужчинам и женщинам репродуктивного возраста рекомендуется пройти профилактические обследования в рамках диспансеризации. Это поможет выявить факторы риска, а также своевременно начать лечение в случае выявления заболеваний.

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Операцию провели с использованием индивидуального эндопротеза из титана и высокомолекулярного полиэтилена.
25 января 2024, 16:49
Врачи Клиник СамГМУ впервые в регионе успешно заменили височно-нижнечелюстной сустав мужчине новым методом
Операцию провели с использованием индивидуального эндопротеза из титана и высокомолекулярного полиэтилена. Здравоохранение
99
Беременность - это удивительное событие в жизни каждой женщины, однако оно может вызывать беспокойство и сомнения.
25 января 2024, 15:10
 Медицинский психолог рассказала с какими психологическими проблемами сталкиваются беременные женщины и как им можно помочь   
Беременность - это удивительное событие в жизни каждой женщины, однако оно может вызывать беспокойство и сомнения. Здравоохранение
216
Молодым семьям на церемониях бракосочетания в органах ЗАГС вручается сертификат на бесплатную диагностику.
24 января 2024, 20:22
Армен Бенян: в регионе реализуются мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья жителей
Молодым семьям на церемониях бракосочетания в органах ЗАГС вручается сертификат на бесплатную диагностику. Здравоохранение
862
В центре внимания
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
240
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
516
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
259
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
674
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
24 января 2024  11:35
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
415
Весь список