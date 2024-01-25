Более 600 пар в Самарской области с проблемами репродуктивного здоровья смогли стать родителями

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В 2023 году в семьях Самарской области родилось 636 долгожданных детей. Это стало возможным благодаря доступности вспомогательных репродуктивных технологий в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».



«В рамках национального проекта «Демография» у нас превышен более чем на 20% плановый показатель по вспомогательным репродуктивным технологиям «Экстракорпоральное оплодотворение». За счет средств обязательного медицинского страхования в 2023 году проведено более 2000 процедур ЭКО. Благодаря господдержке за 15 лет в регионе на свет появились 8 340 детей. Мы отмечаем, что все больше пациентов обращаются в медучреждения по поводу рождения второго и последующих деток», - отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.



Пары с бесплодием пролечены с результативностью более 40%.



«Эффективность работы самарской репродуктологической службы выше общемировых и общероссийских показателей. В этом помогают организация 100-процентной подготовки пары к будущей беременности, единые принципы ведения пациентов, постоянное внедрение новых методик и последних мировых разработок в данной сфере. Сегодня нет ни одного новшества в мире, которого бы не было и у самарских специалистов по репродуктивному здоровью», - отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Ирина Моисеева.



Врачи напоминают:

- если у женщины до 35 лет беременность не наступает в течение 12 месяцев, а у женщин старше 35 лет - в течение 6 месяцев, то следует обратиться к специалистам

- также всем мужчинам и женщинам репродуктивного возраста рекомендуется пройти профилактические обследования в рамках диспансеризации. Это поможет выявить факторы риска, а также своевременно начать лечение в случае выявления заболеваний.