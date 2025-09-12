Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре

64

Сегодня, 12 сентября, в Самаре на площадке возле бассейна ЦСК ВВС на Набережной Волги откроется выставка ретроавтомобилей «АВТОбиография». Это одно из мероприятий, приуроченных к празднованию 439-летия Самары.

На выставке будут представлены более 50 автомобилей отечественного и зарубежного производства с 30-х до 90-х годов XX века, от машин эконом-класса до лимузинов ведущих мировых марок.

Также гости выставки смогут принять участие в интерактивах, связанных с авторетротематикой, увидеть экспозиции предметов советского быта и др.

Сегодня, 12 сентября, выставка будет работать с 15:00 до 20:00. Далее, 13 и 14 сентября – с 12:00 до 20:00. Вход свободный.

0+