Более 5,5 миллионов обращений и 350 видов услуг – итоги 10 лет работы МФЦ Тольятти 

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Сегодня, 5 февраля 2021 года, МФЦ г.о. Тольятти принимал поздравления с 10-летним юбилеем. Это один из первых МФЦ, открывшихся в Самарской области. За 10 лет работы сюда обратилось более 5,5 млн. граждан. На сегодняшний день в Автограде 140 окон приема и выдачи документов в 14 офисах МФЦ, а также 8 окон в 2 центрах оказания услуг для предпринимателей. Всего в режиме «одного окна» предоставляется более 350 видов услуг.

МФЦ Тольятти является автором ряда уникальных разработок в сфере предоставления услуг и сервисов. Например, публичный веб-сервис «Земельные участки Тольятти» позволяет получить исчерпывающую информацию об интересующем участке. Проект «НедвижимостьКомфорт» разработан специально для тех, кто собирается продать или купить недвижимость, исключив все возможные риски, быстро оформить объект недвижимости в собственность, а также прописаться по новому месту жительства и подать заявления для заключения договоров с обслуживающими организациями на оказание услуг. Контактный центр МФЦ г.о. Тольятти предоставляет информацию о работе МФЦ, государственных услугах, а также об объектах инфраструктуры города.

Эти и другие достижения позволяют МФЦ г.о. Тольятти из года в год удерживать лидирующие позиции. И сегодня коллективу МФЦ Тольятти была вручена Благодарность Губернатора Самарской области, а лучшим сотрудникам - Почетные грамоты и Благодарственные письма.

В 2020 году МФЦ Тольятти в региональном конкурсе «Лучший МФЦ Самарской области одержал» победы сразу по трем номинациям: «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший наставник МФЦ» и «Лучший проект МФЦ».

Финал конкурса «Лучший МФЦ Самарской области», состоявшийся в октябре 2020 года, проходил в онлайн-формате в связи с ограничительными противоэпидемиологическими мерами, награждение победителей было отложено. Сегодня на торжественном мероприятии заместитель руководителя департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора СО Н. П. Кабытов и директор ГКУ СО «УМФЦ» П.А. Синёв вручили награды сотрудникам МФЦ Тольятти, участвовавшим и победившим в конкурсе, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства