Более 43% "зумеров" готовы съехать от родителей сразу после 18 лет

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Что важно разным поколениям при переезде в первое отдельное жилье: поколение Х хочет жить близко к работе, миллениалам нужен ремонт, а зумеры придают значение развитой инфраструктуре района.

Эксперты бренда STARWIND провели исследование* и выяснили, когда молодые люди начинают жить самостоятельно и на что они обращают внимание при выборе своего первого жилья. По результатам исследования, почти половина зумеров** считает, что съезжать от родителей нужно сразу после 18 лет. По мнению миллениалов***, задумываться о собственном жилье стоит после того, как для этого появятся личные средства, в то время как представители поколения X**** предпочитали подождать до окончания учебы в университете.

Для 76% россиян важнейшим фактором при выборе жилья стала доступная стоимость, она оказалась наиболее значимой для всех возрастных групп. Среди других критериев опрошенные отметили близость к учебе или работе (42%), столько же ценят развитую инфраструктуру района (42%), наличие интернета, бытовой техники и других удобств (40%), чистоту и порядок (38%), наличие ремонта (24%).

Поколение Z (18–26 лет) и представители поколения Х (40–57 лет) наиболее чувствительны к расположению жилья. Так, более половины молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет заявили, что обращают внимание на инфраструктуру района при поиске квартиры. Чистота и наличие ремонта имеют для них меньшее значение (22 и 19% соответственно). Людям старше 40 лет важнее всего, чтобы первое жилье было близко к работе (74 против 52% у зумеров и 31% у миллениалов). Поколению Х также важно наличие в первом жилье интернета и техники (41 против 32 и 29%). Миллениалы (27–40 лет) чаще других возрастных групп отмечали наличие ремонта как решающий фактор (36 против 19 и 25%).

Только 1% россиян считает, что стоит съезжать от родителей, когда накоплена достаточная сумма для приобретения собственной недвижимости. Большинство же убеждено, что молодым людям следует становиться самостоятельными как можно скорее. По мнению трети респондентов (31%), покинуть родительский дом необходимо сразу после появления собственных средств. Еще 28% считают «точкой старта» окончание обучения в вузе или ссузе. Почти четверть разделяет мнение, что съезжать от родителей нужно сразу после 18 лет. Самое молодое поколение чаще готово отделиться от родителей и начать самостоятельную жизнь сразу после достижения совершеннолетия (43 против 29% у миллениалов и 35% у поколения Х). Почти 30% миллениалов считают, что начинать жить отдельно от родителей нужно, когда появляются собственные средства (против 16 и 17% у поколения Z и Х). В свою очередь, зумеры и представители поколения Х реже полагаются на финансовую поддержку родителей. Только 1% людей старше 40 лет и 2% молодежи считают, что переезжать нужно, когда родители купили квартиру.

Большинство людей хотели бы, чтобы сразу после переезда в их квартире были бытовая техника (90%), мебель (84%), посуда (74%). По их мнению, первая необходимость — это холодильник (92%) и стиральная машина (82%). На третьем месте — плита или варочная поверхность (68%), микроволновка (48%) и духовой шкаф (26%). При этом 60% представителей поколения Х считают, что в своем первом жилье обязательно нужна мебель. В то же время большинство представителей поколения Z и миллениалов купили бы мебель в первую очередь (92 и 96% соответственно). Более половины россиян (54%) приобрели бы пылесос в свое первое жилье, среди них 39% зумеров, 50% миллениалов и 68% представителей поколения X.

Молодые люди более сдержанны в выборе бытовой техники. В первую очередь 61% зумеров покупает в первое жилье микроволновку. Варочная плита нужна только 55% опрошенных молодых людей, духовой шкаф — 10%, мультиварка — 5%. Миллениалы и представители поколения Х чаще предпочитают готовить самостоятельно и в первую очередь выбирают варочную панель (73 и 90% соответственно), духовой шкаф (25 и 38%), мультиварку (по 11%).

«Для молодых людей, которые начинают самостоятельную жизнь с ограниченным бюджетом, приоритетом среди бытовой техники становятся холодильник и стиральная машина. Они являются неотъемлемыми атрибутами комфортной жизни. От плиты или духовки часто отказываются в пользу микроволновой печи, которая значительно доступнее по цене, быстрее готовит и разогревает еду, а также занимает меньше места, что важно для маленьких пространств и напряженного графика зумеров», — комментирует Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер STARWIND.

Почти половина россиян (48%) считает необходимым наличие домашнего текстиля: постельного белья, покрывал и штор. Особенно это актуально для зумеров (65 против 35 и 44% у миллениалов и поколения Х). Для 46% необходимо наличие в квартире электроники, например телевизора, акустической системы. Реже сразу после переезда задумываются о приобретении техники и аксессуаров для выпечки, таких как миксеры, блендеры и формочки. Тем не менее каждый пятый опрошенный хотел бы иметь эти предметы в своей новой квартире.

Еще 12% мечтают об умной колонке. Каждый десятый хочет цветы и растения для уюта, а 6% — вазы, свечи и другие аксессуары. Миллениалы в два раза чаще поколения Z и X покупают цветы для своего первого жилья (12 против 7 и 3%).