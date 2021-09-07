Более 400 детей, рождённых в регионе после ЭКО, в первый раз пошли в первый класс

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В этом году более 400 детей, рождённых после ЭКО, в первый раз пошли в первый класс. Работа по увеличению рождаемости в регионе, в том числе благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий, ведется в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий центра «Династия» главный репродуктолог Самарской области Ирина Моисеева отметила: «От всего сердца поздравляем родителей малышей, рожденных после ЭКО в медицинском центре "Династия". Родители, которые 8 лет назад доверились нам, в этом году повели своих детей в школу».



Центр «Династия» - государственный центр Самарской области, который целенаправленно занимается вопросами сохранения и восстановления репродуктивного здоровья семейной пары. Все услуги от планирования беременности и до вынашивания беременности пациенты могут получить внутри одной государственной организации.

Ежегодно государством выделяются квоты на бесплатные циклы лечения бесплодия. На протяжении всего этапа лечения пациенток наблюдают акушеры-гинекологи и квалифицированные репродуктологи – и это одна из причин, по которым в 82% случаев беременность после ЭКО в центре заканчивается рождением здорового малыша.

Повышение качества и доступности медицинских услуг, создание условий для улучшения демографической ситуации - часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Так, по поручению главы региона, с 2020 года семьям, в которых рождается первенец, вручают подарки «Наше сокровище» со всем необходимым для первых месяцев жизни ребенка. Такие наборы в Самарской области уже получили более 15 000 семей, рассказали в пресс-службе департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО

