Более 40 «Уроков безопасности» провели добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самаре

На них инструкторы направления «Профилактика» и школы «ЛизаАлерт» рассказывают о том, как вести себя с незнакомцами на улице, о схемах, которыми пользуются мошенники в реальной жизни и в цифровой среде, а также напоминают о правилах безопасности при пользовании интернет-сервисами.

Отметим, что после осенних каникул добровольцы планируют возобновить «Уроки безопасности» в школах, а также в средних профессиональных и высших учебных заведениях города и области. Оставить заявку на проведение профилактического мероприятия в школе можно по телефону ДПСО «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52.