Более 380 горожан посетили выставку и музей ТТУ в день празднования 110-летия самарского трамвая

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Более 380 человек приняло муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» накануне, 25 февраля, в день 110-летия самарского трамвая. К празднованию знаменательного события на территории городского депо присоединились не только местные жители, но и гости из других городов и регионов страны, включая Москву и Московскую область, Ульяновскую, Оренбургскую область и др.



«Отрадно, что историей трамвайного движения нашего города интересуются люди всех возрастов. На праздничную площадку приходили семьями! Среди посетителей были и 2 делегации учащихся средних и старших классов общеобразовательных учреждений города – 70 человек, 15 детей младшего школьного возраста», – рассказал директор МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Горшков.



Прежде всего, гостей заинтересовала выставка техники под открытым небом. Особое внимание было приковано к раритетному снегоочистителю – он 1936 года выпуска, но еще на ходу. Также с интересом гости осматривали тематический трамвай «Татра T3», выпущенный в 70-х годах прошлого века. К выставке вагон обрел красно-желтую «ливрею» (такая окраска использовалась до конца 90-х годов прошлого века), чтобы визуально соответствовать чешским трамваям того периода. А салон превратили в фотогалерею об истории самарского трамвайного движения.



Подробно изучить особенности подвижного состава, побывавшего на линии за время работы ТТУ, посетители смогли не только с помощью информационных табличек с QR-кодов. По просьбе горожан им предоставили возможность пообщаться со специалистами, которые знают о трамваях все и поддерживают их в работоспособном состоянии.



Также гости познакомились с постоянной экспозицией ведомственного музея, хранителем которого уже 15 лет является Алевтина Новикова. В ее распоряжении два зала и рабочий холл – пример того, как всего на 100 кв. м можно разместить вехи ТТУ за 110 лет!

«Всегда есть желающие ознакомиться с экспонатами, к тому же мы не изменяем своему принципу – экскурсии бесплатные. Поэтому редкий день проходит без посетителей. В свою очередь, стараемся насытить музей новыми экспонатами, – рассказала Алевтина Новикова. – Просим горожан поделиться сокровищами из личных и семейных архивов, чтобы их увидели как можно больше людей – и местные жители, и туристы».

В честь 110-летия самарского трамвая музей пополнился лимитированной коллекцией транспортных карт с праздничным дизайном.

Фото: алминистрация Самары