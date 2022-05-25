Более 30 тысяч семей региона получают новые выплаты на детей от 8 до 17 лет

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В Самарской области, по данным регионального отделения Пенсионного фонда России, выплаты назначены почти на 43 500 детей, которые воспитываются в более чем 30 000 семей. Они уже начали получать выплаты за апрель и май. Рассмотрение заявлений и перечисление средств продолжается.

Вопросы социальной поддержки и адресной помощи жителям региона находятся на особом контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. «Все обязательства перед жителями Самарской области, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается, в том числе, экономика нашего региона, будут выполняться в полном объеме», - подчеркнул глава региона ранее на заседании областного правительства, посвященного мерам социальной поддержки населения. Средства на новую ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет направляются из федерального и регионального бюджетов.

На новую меру поддержки могут рассчитывать семьи с невысокими доходами, где среднедушевой доход на каждого не превышает размер регионального прожиточного минимума на ребенка. Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 17 лет, то пособие будут платить на каждого ребенка. Мера поддержки действует с 1 апреля, но получать выплаты семьи начали с 1 мая сразу за два месяца.

В семье Бекировых пятеро детей. На двоих из них, подходящих по возрасту, родители уже получили новую выплату.

«Подать заявление на выплаты было несложно, - рассказывает мама Анна. - Для этого я заполнила заявление на Госуслугах. Через несколько дней мне пришёл ответ, что я должна предоставить в соцзащиту оригинал свидетельства о браке, так как у нас ЗАГС иностранного государства. Я так и сделала. Через несколько дней пришёл ответ о том, что одобрили выплаты, а ещё через некоторое время я получила выплату за два месяца».

Размер пособия дифференцированный - от 5 769 до 11 538 рублей (50, 75 и 100% от величины прожиточного минимума) и рассчитывается по принципу комплексной оценки нуждаемости семьи как при назначении ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Будут учитываться доходы семьи, имущественная обеспеченность, занятость родителей.

Подать заявление на новую выплату можно через госуслуги или при личном обращении в Пенсионный фонд.

Всего в Самарской области семьям с детьми предоставляется более 30 мер социальной поддержки. Так, с 2011 года выплачивается единовременная выплата при рождении третьего или последующего ребенка (семейный региональный капитал) в размере 100 000 рублей; с 2012 года – ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка до трех лет, сейчас ее размер - 11 538 рублей. Также студенческая семья при появлении ребенка получает пособие 3 000 рублей, в 2018 году введена выплата на первого ребенка до 3 лет – 11 538 рублей, в 2020 году – ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Продолжается реализация акции, инициированной главой региона, «Подарок новорожденному», который получили уже более 22 000 семей.

Одна из действенных мер поддержки семей с детьми - помощь на основании социального контракта. Благодаря ему уже более 26 000 жителей региона с низким достатком смогли справиться с трудной жизненной ситуацией. Более чем у половины из них среднедушевой доход по окончании срока действия соцконтракта увеличился.

Фото: pixabay