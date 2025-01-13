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Более 23 тысяч жителей самарского региона запретили сделки без личного участия

13 января 2025 13:32
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Более 23 тысяч жителей самарского региона запретили сделки без личного участия

За 2024 год в самарский Росреестр поступило более 23 000 заявлений о запрете сделок без личного участия. Из них 6198 заявлений было подано через электронные ресурсы Росреестра, а 16 927 — в бумажном виде.

Напомним, что для внесения в ЕГРН записи о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права или обременения объекта недвижимости без личного участия собственника или его представителя необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать онлайн посредством официального сайта Росреестра, через личный кабинет Госуслуг или лично при обращении в многофункциональный центр. Такие меры позволяют защитить права собственников и предотвратить незаконные сделки с недвижимостью.  Собственники, своевременно подавшие заявление, могут быть уверены в дополнительном уровне защиты своих прав.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией вы можете здесь: https://vk.com/albums-210717495?z=photo-210717495_457240247%2Fphotos-210717495

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