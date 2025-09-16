Я нашел ошибку
На доме по ул. Ленинская, д. 202 открылась мемориальная доска народному артисту России, л ауреату Государственной премии РСФСР Владимиру Борисову.
В Самаре появилась мемориальная доска народному артисту России Владимиру Борисову
14 сентября большая ярмарка «Мой бизнес 63» стала частью программы празднования Дня города в Самаре.
Более 200 предпринимателей региона представили свою продукцию на ярмарках от центра «Мой бизнес»
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +22°С.
17 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Ожидается, что в них примут участие более 500 спортсменов из 26 регионов России.
«Киокушин на Волге»: Всероссийские соревнования пройдут в Самаре
Приходите на набережную.
Расписание кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
С участием народных артистов России Максима Дунаевского, Дмитрия Харатьяна, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и звезд столичных мюзиклов.
17 сентября в САТОБ состоится показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет»
Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи.
Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа.
Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя
Более 200 предпринимателей региона представили свою продукцию на ярмарках от центра «Мой бизнес»

16 сентября 2025 17:36
120
14 сентября большая ярмарка «Мой бизнес 63» стала частью программы празднования Дня города в Самаре.

С начала года областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» провели шесть ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие 220 предпринимателей и самозанятых региона. В рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» выставки-продажи регулярно проводятся и как самостоятельные мероприятия, и в рамках крупных региональных событий.

14 сентября большая ярмарка «Мой бизнес 63» стала частью программы празднования Дня города в Самаре. В течение всего дня она работала на площади им. Куйбышева и собрала на своей площадке несколько десятков производителей уникальной продукции: сувениров, предметов интерьера, одежды, украшений, детских игрушек и др.

«Ярмарки продукции зарекомендовали себя как эффективный канал сбыта продукции и расширения клиентской базы предпринимателей и самозанятых. На День города центр «Мой бизнес» традиционно организовывает выставку-продажу и предоставляет гражданам возможность бесплатно представить свою продукцию. В этот раз 19 производителей смогли воспользоваться мерой поддержки и найти своих клиентов», - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В день рождения областной столицы свою продукцию жителям и гостям города представил предприниматель из Пестравского района. Сергей Сорокин – пчеловод со стажем более 20 лет. На ярмарку привез мёд, прополис, свечи из воска, полезные медовые сладости.

«В  ярмарке от центра «Мой бизнес» участвую впервые. Подал заявку – и мне одобрили участие. Люди подходят, интересуются, есть продажи. Как реклама – очень полезно. Всё организованно хорошо, надеюсь еще поучаствую в таких маркетах», - рассказывает Сергей.

Иван Петров с супругой представили на ярмарке свою «Лавку диковинных вещиц». Детское увлечение сказками, фэнтезийными книгами переросло в маленький бизнес. На прилавке: свечи, кошельки, украшения и аксессуары – всё в сказочной тематике.

«Мы на ярмарке во второй раз, очень рады были сюда попасть – хороший праздник, проходимое место. Люди подходят, подписываются на соцсети, некоторые вещи уже обрели хозяев», - делится предприниматель.

До конца года центр «Мой бизнес» планирует провести еще несколько выставок-продаж. Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются в разделе «Календарь мероприятий» сайта mybiz63.ru.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

