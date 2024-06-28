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Более 20 тысяч жителей региона приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

28 июня 2024 18:15
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На площадках ярмарки более 220 региональных предприятий и организаций предложили сегодня свои вакансии.

Сегодня в Самарской области состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Ярмарка проходит уже второй год одновременно по всей России в рамках национального проекта «Демография». Федеральный этап прошел во всех муниципалитетах региона, главная площадка расположилась в ТК «Гудок» в Самаре. 

«На площадках ярмарки более 220 региональных предприятий и организаций предложили сегодня свои вакансии, - рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. – Много мероприятий проходит для молодежи, например, онлайн-конкурс «Работа моей мечты», мастер-классы по развитию навыков поиска работы, консультации от кадровых специалистов и даже арт-терапия. В этом году особое внимание уделили вернувшимся со специальной военной операции. В рамках ярмарки проходит Форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов их семей, организованный совместно с фондом «Защитники Отечества».

Михаил получил тяжелое ранение во время специальной военной операции и был награжден Орденом мужества. На ярмарку пришел, чтобы познакомиться с предложениями работодателей.

 «Думаю, многим ярмарка может помочь, потому что такие мероприятия дают понять, что всегда есть выбор, - поделился Михаил. – Я работал электриком, а теперь, в связи с ранением, буду менять сферу деятельности, искать что-то менее активное. Многие предприятия предлагают возможность обучения, надеюсь, что подберу себе подходящий вариант».

На ярмарке широко представлены предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые в настоящее время активно привлекают новых сотрудников.

«Наше предприятие занимается выпуском автокомпонентов и является постоянным поставщиков для «Автоваза», - отметил заместитель начальника отдела труда и заработной платы АО «Самарский электромеханический завод» Эдуард Жарков. – Сейчас у нас востребованы в первую очередь рабочие специальности: слесарь, монтажник, токарь, фрезеровщик, а также инженер-технолог и инженер-конструктор. Готовы принять выпускников высших и средних учебных заведений. С этого года у нас расширен соцпакет, он включает дополнительное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, льготы и компенсации для женщин с детьми. Мы ждем у себя опытных специалистов и тех, кто не имеет опыта работы».

В федеральном этапе ярмарки очно и онлайн приняли участие более 20 000 жителей Самарской области. Если вы не смогли посетить мероприятия ярмарки, информацию обо всех вакансиях в регионе можно посмотреть на портале «Работа России» - www.trudvsem.ru.

 

Фото предоставлено министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Теги: Самара

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