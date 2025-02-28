более 2 тысяч организаций в Самаре получили награду «Хорошее место» в этом году

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Яндекс Карты вручили ежегодную награду «Хорошее место» организациям, которые пользователи Карт особенно любят: высоко оценивают, хвалят в отзывах и рекомендуют. Таких мест по всей России более 160 000.

Награда вручается с 2018 года и помогает владельцам бизнесов привлечь больше внимания к своим организациям онлайн и офлайн. В Картах места выделяются специальной отметкой с названием награды, а в городе становятся более заметными благодаря яркой наклейке «Хорошее место».

В Самаре награду получила 2 031 организация, город входит в топ-10 по количеству «Хороших мест» относительно населения: на 10 тыс. жителей награждены 17 организаций. Лидером стал Краснодар (36 «Хороших мест» на 10 тыс. населения), следом идут Санкт-Петербург (30) и Москва (26). В топ-10 городов по числу «Хороших мест» на 10 тыс. человек также вошли Ростов-на-Дону (25), Казань (20), Нижний Новгород (20), Воронеж (19), Екатеринбург (18) и Пермь (12). Меньше всего организаций с наградой на 10 тыс. населения — в Челябинске (10), Красноярске (10) и Омске (7).

Наибольшая доля мест с наградой по стране — среди ресторанов. Так, 6065 из 23 604 ресторанов в Картах получили «Хорошее место», то есть 26%. Далее в списке топ-10 категорий по доле мест, получивших награду: медицинские центры и клиники — 24%, стоматологические клиники — 24%, кофейни — 18%, студии косметологии — 17%, салоны красоты — 16%, магазины цветов — 16%, ногтевые студии — 14%, гостиницы — 12%, кафе — 7%.

«Хорошее место» получают компании, основная категория деятельности которых входит в список участвующих в награждении. В этом году в список добавили 26 новых категорий: на награду впервые могли претендовать компьютерные клубы, клубы виртуальной реальности, турбазы, санатории, турагентства, фотостудии, медицинские лаборатории. Всего в награждении участвовало 95 разных типов организаций.

Каждый год обладателями награды становятся компании с рейтингом не ниже 4,5 и знаком «Информация подтверждена владельцем» (синей галочкой). Знак указывает на то, что профиль компании в Яндекс Картах ведёт владелец, а значит, в карточке точно представлена верная и актуальная информация.

Яндекс Карты — приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. В Картах всегда можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 миллионов человек.