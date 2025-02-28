Я нашел ошибку
Главные новости:
Microsoft объявила о закрытии легендарного мессенджера
Microsoft объявила о закрытии легендарного мессенджера
Просветителей Самарской области приглашают стать участниками юбилейного сезона Знание.Премия
Просветителей Самарской области приглашают стать участниками юбилейного сезона Знание.Премия
СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
В Приволжском районе 76-летний мужчина перевернул Ладу в кювет
В Приволжском районе 76-летний мужчина перевернул Ладу в кювет
Более 100 жителей Самарской области стали обладателями знаков отличия ГТО
Более 100 жителей Самарской области стали обладателями знаков отличия ГТО
В Приволжском районе пожар унес жизнь человека
В Приволжском районе пожар унес жизнь человека
Россияне проявляют интерес к вакансиям ушедших из России брендов
Россияне проявляют интерес к вакансиям ушедших из России брендов
Производитель смертельного сидра попросил суд в Самаре прекратить уголовное дело
Производитель смертельного сидра попросил суд в Самаре прекратить уголовное дело
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.7
1.77
EUR 92.04
1.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
В самарском зоопарке отметят День кошек
В КРЦ «Звезда» пройдет фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 2 тысяч организаций в Самаре получили награду «Хорошее место» в этом году

28 февраля 2025 12:06
146
более 2 тысяч организаций в Самаре получили награду «Хорошее место» в этом году

 Яндекс Карты вручили ежегодную награду «Хорошее место» организациям, которые пользователи Карт особенно любят: высоко оценивают, хвалят в отзывах и рекомендуют. Таких мест по всей России более 160 000.

Награда вручается с 2018 года и помогает владельцам бизнесов привлечь больше внимания к своим организациям онлайн и офлайн. В Картах места выделяются специальной отметкой с названием награды, а в городе становятся более заметными благодаря яркой наклейке «Хорошее место».

В Самаре награду получила 2 031 организация, город входит в топ-10 по количеству «Хороших мест» относительно населения: на 10 тыс. жителей награждены 17 организаций. Лидером стал Краснодар (36 «Хороших мест» на 10 тыс. населения), следом идут Санкт-Петербург (30) и Москва (26). В топ-10 городов по числу «Хороших мест» на 10 тыс. человек также вошли Ростов-на-Дону (25), Казань (20), Нижний Новгород (20), Воронеж (19), Екатеринбург (18) и Пермь (12). Меньше всего организаций с наградой на 10 тыс. населения — в Челябинске (10), Красноярске (10) и Омске (7).

Наибольшая доля мест с наградой по стране — среди ресторанов. Так, 6065 из 23 604 ресторанов в Картах получили «Хорошее место», то есть 26%. Далее в списке топ-10 категорий по доле мест, получивших награду: медицинские центры и клиники — 24%, стоматологические клиники — 24%, кофейни — 18%, студии косметологии — 17%, салоны красоты — 16%, магазины цветов — 16%, ногтевые студии — 14%, гостиницы — 12%, кафе — 7%.

«Хорошее место» получают компании, основная категория деятельности которых входит в список участвующих в награждении. В этом году в список добавили 26 новых категорий: на награду впервые могли претендовать компьютерные клубы, клубы виртуальной реальности, турбазы, санатории, турагентства, фотостудии, медицинские лаборатории. Всего в награждении участвовало 95 разных типов организаций.

Каждый год обладателями награды становятся компании с рейтингом не ниже 4,5 и знаком «Информация подтверждена владельцем» (синей галочкой). Знак указывает на то, что профиль компании в Яндекс Картах ведёт владелец, а значит, в карточке точно представлена верная и актуальная информация.

Яндекс Карты — приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. В Картах всегда можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 миллионов человек.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре весна начнется с пасмурной погоды
28 февраля 2025  12:26
В Самаре весна начнется с пасмурной погоды
109
В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату
27 февраля 2025  19:17
В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату
476
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
27 февраля 2025  13:59
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
482
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
27 февраля 2025  11:51
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
397
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
27 февраля 2025  11:12
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
351
Весь список