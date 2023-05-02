Я нашел ошибку
Главные новости:
Акция действует до 31 июля 2023 года включительно. В ней могут принять участие индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Сбербанк предлагает бизнесу получить токен для ЭП ФНС бесплатно
Теперь можно взять жилищный кредит по низкой ставке на покупку более дорогого жилья.
Сбер расширил льготные ипотечные программы со скидками от застройщиков
Сейчас для этого закуплено 2195 контейнеров, 638 из них уже установлены. Для остальных места размещения определят во второй половине года.
Более 2 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора установят в городах Самарской области в этом году
В прошлом году году наш регион вошёл в тройку лидеров по количеству поданных идей – более 1,3 тысячи проектов.
Победитель форума «Сильные идеи для нового времени» - проект «Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей» - помог детям полюбить занятия спортом
Где сотрудник в игровой ситуации ведет себя также как в жизни.
Психолог УФСИН СО Анастасия Андриенко использует в работе трансформационные игры
Акция «Чистая вода» носит локальный характер, но, возможно, станет постоянной.
Акция «Чистая вода»: лаборатория «Самарский ЦСМ» предлагает бесплатно провести экспресс анализ воды на жесткость и pH
Переход на электронную квитанцию позволяет клиентам энергокомпании оперативно оплачивать тепло и горячую воду.
Подписка на электронную квитанцию – условие летней акции
Повышенное внимание, особенно в части содержания, уделяется всем знаковым городским объектам и территориям, на которых пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы.
Самару  благоустраивают ко Дню Победы
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.51
-1.05
EUR 88.37
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 2 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора установят в городах Самарской области в этом году

2 мая 2023 17:32
83
Сейчас для этого закуплено 2195 контейнеров, 638 из них уже установлены. Для остальных места размещения определят во второй половине года.

В городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек –это Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск – оборудуют площадки для раздельного сбора мусора. Сейчас для этого закуплено 2195 контейнеров, 638 из них уже установлены. Для остальных места размещения определят во второй половине года. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов.

«Я уверен, что к 2030 году мы выполним все поручения Президента и войдем в раздельный сбор, и будем 100% перерабатывать отходы, - отметил Александр Мордвинов. – У нас для этого есть все ресурсы. На сегодня в регионе функционирует 8 мусоросортировочных комплексов. В перспективе еще 8 мы будем строить, чтобы к 2030 году достичь 100%-ой переработки мусора. На 1 апреля мы собрали более 230 тысяч тонн мусора. Из них мы отсортировали практически 47%. При плановых значениях в 37%. Все планы, которые до нас доводятся федеральным центром, мы перевыполняем».

В Самарской области функционируют 9 мусорных полигонов. Благодаря реформе отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе появились новые контейнерные площадки в самых отдаленных селах области. Всего в регионе более 20 тысяч площадок, на которых размещены более 60 тысяч контейнеров. Мусор вывозят более 800 единиц техники.

Как предполагает нацпроект «Экология», цель реформы - ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов.

 

Фото:   ЦУР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
2 мая 2023  13:51
Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
181
Самарцы принимают участие в голосовании за объекты, которые благоустроят в следующем году
2 мая 2023  11:15
Самарцы принимают участие в голосовании за объекты, которые благоустроят в следующем году
207
В Самаре в День Победы рейсы на дачи выполняться не будут
2 мая 2023  10:59
В Самаре в День Победы рейсы на дачи выполняться не будут
303
В САТОБ сегодня, 1 мая, состоялся концерт симфонического оркестра и первые выступления участников фестиваля.
1 мая 2023  19:15
«Сказать решительное «нет» поднявшему голову нацизму» - Дмитрий Азаров поприветствовал зрителей и артистов международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю»
2052
Глава региона напомнил, что выпуск промышленной продукции в Куйбышевской области в 1942 году по сравнению с 1940-м увеличился более чем в 5 раз, а к 1945-ому – в 11 раз.
1 мая 2023  15:04
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников предприятий Самарской области за вклад в Победу
500
Весь список