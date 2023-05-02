Более 2 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора установят в городах Самарской области в этом году

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В городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек –это Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск – оборудуют площадки для раздельного сбора мусора. Сейчас для этого закуплено 2195 контейнеров, 638 из них уже установлены. Для остальных места размещения определят во второй половине года. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов.

«Я уверен, что к 2030 году мы выполним все поручения Президента и войдем в раздельный сбор, и будем 100% перерабатывать отходы, - отметил Александр Мордвинов. – У нас для этого есть все ресурсы. На сегодня в регионе функционирует 8 мусоросортировочных комплексов. В перспективе еще 8 мы будем строить, чтобы к 2030 году достичь 100%-ой переработки мусора. На 1 апреля мы собрали более 230 тысяч тонн мусора. Из них мы отсортировали практически 47%. При плановых значениях в 37%. Все планы, которые до нас доводятся федеральным центром, мы перевыполняем».

В Самарской области функционируют 9 мусорных полигонов. Благодаря реформе отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе появились новые контейнерные площадки в самых отдаленных селах области. Всего в регионе более 20 тысяч площадок, на которых размещены более 60 тысяч контейнеров. Мусор вывозят более 800 единиц техники.

Как предполагает нацпроект «Экология», цель реформы - ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов.

Фото: ЦУР СО