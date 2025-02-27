Более 2,5 тыс. звонков с начала года обработал контакт-центр службы занятости Самарской области

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Самарцы в основном обращаются за информацией о постановке на учёт, профессиональном обучении, выплатах пособий, перерегистрации и работе личного кабинета на портале «Работа России». Работодателям же интересно узнать о сервисах службы занятости, обновлении вакансий и подаче сведений через единую цифровую платформу «Работа России».

«Специалисты контакт-центра обеспечивают быстрое решение запросов клиентов, координируя взаимодействие с сотрудниками из 32 кадровых центров. Если клиент не может позвонить, он может в любое время написать в чат-бот, и специалист контакт-центра поможет решить вопрос», — рассказал директор Кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

Ежедневно за помощью в контакт-центр обращаются более 100 человек.

Отметим, что среднее время взаимодействия оператора контакт-центра с клиентом составляет шесть минут. Контакт-центр является частью справочно-консультационной службы регионального центра занятости населения. Обратиться в него можно по телефону 8 (800)302-15-44. График работы специалистов: с 8:00 до 18:00 по понедельникам, средам и пятницам с 8:00