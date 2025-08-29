Более 2,5 тыс. детей отдохнули в детских лагерях Куйбышевской железной дороги летом 2025 года

69

В детскую оздоровительного кампанию 2025 года в лагерях Куйбышевской магистрали отдохнули более 2,5 тыс. ребят. Так, оздоровительный центр «Услада» в Самарской области принял 672 ребенка, детский лагерь имени Гагарина – 960, в лагере имени Заслонова в Республике Башкортостан оздоровились 557 детей, а в лагере «Орленок» Оренбургской области – 300.

В текущем году для детей были разработаны специальные программы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди них: встречи с ветеранами – заслуженными железнодорожниками, исторические конкурсы и викторины патриотической направленности.

Большое внимание уделялось спортивным мероприятиям, например, для ребят проводились фестивали детского спорта «Быстрее. Выше. Сильнее», подготовленные РФСО «Локомотив», а также соревнования «Железнодорожная игротека» и «Железное здоровье».

Кроме того, традиционно в программе лагерей вели работу спортивные игры, секции и соревнования, работа кружков прикладного искусства, хореографических студий.

Дополнительно во всех лагерях была реализована общеразвивающая программа «Страна железных дорог».

Детская оздоровительная кампания на Куйбышевской железной дороге стартовала 1 июня и продлилась до 29 августа.