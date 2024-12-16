Более 150 точек: в Самаре стартовали официальные "ёлочные базары"

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С 16 декабря работают муниципальные ярмарки, где можно приобрести хвойную продукцию к Новому году. Все торговые точки оформлены в едином стиле, огорожены и имеют яркие вывески над входом. Для удобства покупателей продавцы обеспечены специальным упаковочным оборудованием. Наличие деревянного ограждения по периметру торговой площадки свидетельствует о том, что данный объект является официальным.



"В этом году самарцы смогут приобрести праздничное дерево на 155 официальных торговых площадках в любом районе города. Хочу подчеркнуть, что все наши продавцы работают строго в рамках закона и имеют документы, подтверждающие приобретение хвойных деревьев в лесхозе", - рассказала руководитель городского Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Юлия Ашуркова.



У продавца елочного базара должен быть весь пакет документов: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной о приобретении деревьев.



Напомним, в Самаре пресекается нелегальная торговля главными новогодними деревьями: ежедневно администрациями внутригородских районов будут проводиться рейды. В случае обнаружения неофициальной точки на нарушителей составят протокол за несанкционированную торговлю.



Режим работы «елочных базаров»: с 16 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, а 31 декабря – с 08:00 до 12:00. После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев.

Фото: freepik.com