Бойцы студотрядов губернии приступили к строительству объектов атомной отрасли в России и за рубежом

Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бойцы студотрядов губернии приступили к строительству объектов атомной отрасли в России и за рубежом

137
В зимнем трудовом сезоне 2026 года принимают участие более 350 бойцов студенческих строительных отрядов, среди которых есть представители Самарской области.

Участники Российских студенческих отрядов (РСО) приступили к работе на трудовых проектах в трёх регионах страны, а также за рубежом — в Турции и Египте. В зимнем трудовом сезоне 2026 года принимают участие более 350 бойцов студенческих строительных отрядов, среди которых есть представители Самарской области.

«350 студентов РСО приступили к строительству объектов Росатома в России и за рубежом. Зимние трудовые проекты студенческих отрядов — не просто сезонная трудовая деятельность, а важный этап в формировании профессиональной и гражданской зрелости молодого поколения. Участие в таких инициативах позволяет студентам работать в условиях реального производства, осваивать современные технологии и видеть результат своего труда.

Практико-ориентированное образование — это ключевой элемент современной системы подготовки кадров. Благодаря таким проектам ребята выходят на рынок труда уже подготовленными, понимая специфику будущей профессии и обладая реальным опытом. При организации зимних строительных работ учитывается и учебный процесс. Российские студенческие отряды работают в тесной связке с образовательными организациями. Это позволяет гармонично сочетать теорию и практику, формируя у молодежи ответственное отношение к профессии и понимание своей роли в развитии страны», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв.

В проектах атомной отрасли задействованы участники студенческих отрядов из 26 регионов России. Стройки объединили студентов РСО из 8 федеральных округов.

В Египте, Бурдаева Дарья, боец Штаба студенческих отрядов СамГТУ Атлант, приступила к работе в холдинге «ТИТАН-2» на строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в составе международного студенческого строительного отряда «Дюна». Участники проекта занимаются ведением проектной документации, выезжают на строительную площадку и участвуют в контроле качества работ. Они работают на объектах компании АО «ТИТАН-2», которая возводит строительно-монтажную базу, ядерные острова двух энергоблоков и береговые гидротехнические сооружения для четырёх энергоблоков станции. 

В Турции в составе международного студенческого строительного отряда «Босфор» работает Шалкина Екатерина, боец Штаба студенческих отрядов СамГТУ Атлант. Бойцы стройотрядов задействованы на объектах строительства компании TSM Enerji и АО «СЭМ», входящих в холдинг «ТИТАН-2». Участники трудятся электромонтажниками по освещению и осветительным сетям и техниками ПТО. В рамках проекта действует программа «Профессионалы»: выпускники колледжей участвуют в электромонтажных работах, а студенты вузов проходят производственную практику на площадке АЭС «Аккую».

Помимо работы, для участников зимних студенческих строек запланированы профориентационные, спортивные и творческие мероприятия. По итогам сезона будут определены лучшие участники и студенческие отряды.

Перед началом работы все бойцы РСО проходят бесплатное профессиональное обучение и получают гарантированное трудоустройство. По итогам 2025 года в строительном направлении было обучено почти 9 тысяч участников студенческих отрядов по 35 рабочим профессиям. Наиболее востребованными остаются профессии арматурщика, бетонщика, сварщика и маляра.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны. В 2025 году в составе студенческих отрядов Самарской области было трудоустроено более 3,7 тысяч человек участников, из которых более 780 человек, работали строителями на значимых стройках России.

 

 

Фото: Российские студенческие отряды

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
22 января 2026, 16:25
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня. Общество
78
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
22 января 2026, 16:11
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к... Общество
112
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
22 января 2026, 16:01
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было... Общество
106
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
388
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
422
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
393
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
382
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
397
Весь список