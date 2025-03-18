Боец СВО с позывным «Учитель» после возвращения стал преподавателем в школе поселка Верхняя Подстепновка

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Игорь Федореев, подполковник УВД в отставке и опытный педагог с 15-летним стажем, продолжает свою миссию служения Родине, теперь уже в стенах школы поселка Верхняя Подстепновка Волжского района. После участия в специальной военной операции в 2022 году он вернулся к преподавательской деятельности, чтобы не только учить детей, но и воспитывать в них чувство патриотизма.

Осенью 2022 года Игорь Федореев добровольно отправился на фронт, оставив свою работу учителя ОБЖ в Новокуйбышевске. «Как я мог не пойти, когда страна в опасности? Что бы я сказал детям?», — говорит герой.

Во время службы мужчина был командиром в БАРС-15. О своем боевом опыте он охотно рассказывает ученикам, чтобы они знали правду из первых уст.

После демобилизации Игорь Федореев полгода работал социальным координатором в самарском филиале фонда «Защитники Отечества», а затем вернулся в школу. С октября 2023 года преподает физкультуру в школе Верхней Подстепновки, где быстро завоевал уважение коллег, учеников и их родителей. Директор школы Владимир Малкин отмечает: «Игорь Федореев — пример мужества и героизма. Его скромность и преданность делу вдохновляют всех вокруг».

Помимо преподавания, Игорь активно развивает спортивную базу школы. Благодаря его усилиям учебное заведение стало участником федерального проекта по мини-футболу и регби, получив необходимое оборудование. «Также благодаря поддержке правительства Самарской области на территории школы была построена современная спортивная площадка», - рассказывает Игорь.

Сам педагог увлекся спортивным метанием ножа и теперь выступает за областную сборную, а также тренирует юных спортсменов.

Делом долга и чести стало для ветерана СВО создание школьного музея. Основная экспозиция посвящена истории Великой Отечественной войны и подвигам жителей села. Теперь, благодаря Игорю Федорееву, в музее появляются стенды, рассказывающие о современных героях, — участниках спецоперации.

Здесь представлены экипировка, обмундирование, шевроны и другие артефакты. Можно увидеть и личные вещи Игоря, включая штурмовой бронежилет, а также трофеи, принадлежавшие противнику.

Учитель проводит для школьников экскурсии, делится своими воспоминаниями и на личном примере показывает, как важно защищать Родину. Вместе с детьми плетет маскировочные сети, изготавливает окопные свечи, собирает посылки для бойцов на передовой.

«Патриотизм не должен быть показным, — уверен Игорь Федореев. — Он идет из семьи, от родителей. Важно воспитывать детей на примере старших поколений, объяснять, что любовь к Родине — это не громкие слова, а конкретные дела. Ребята у нас замечательные, их нужно лишь направить в нужное русло».

Сегодня в регионе уделяется большое внимание социализации и адаптации участников спецоперации, которые возвращаются домой. Для ветеранов СВО и их близких действует порядка 40 мер поддержки. Герои могут рассчитывать на внеочередное оказание медицинской помощи, для психологической реабилитации открываются центры «Сердце воина».

Помогает в социализации ветеранов и программа «Школа героев», которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Она является продолжением президентской — «Время героев» — и призвана помочь бойцам и их семьям получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. Сейчас продолжается заявочная кампания для участия во втором потоке программы. Подать заявку можно на официальном сайте правительства Самарской области – samregion.ru и в филиале фонда «Защитники Отечества, регистрация продлится до 27 марта.

Фото: газета «Волжская коммуна»; ГБОУ ООШ пос.Верхняя Подстепновка