Благовещение, Пасха и Радоница: даты главных православных праздников апреля

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В этом году одни из самых главных православных праздников будут отмечаться верующими в апреле. На какие именно даты приходятся Благовещение, Пасха и Радоница в 2025-м, напоминает церковный календарь.

Уже в ближайший понедельник, 7 апреля, православные верующие будут чтить Благовещение Пресвятой Богородицы – день, когда Архангел Гавриил принес Деве Марии весть о будущем рождении Иисуса Христа.

Несмотря на то, что все еще продолжается Великий пост, в этот день разрешается употребление рыбы, морепродуктов и даже вина. В этот деть рекомендуется посетить богослужения и больше предаваться духовным размышлениям. А вот тяжелая физическая работа и особенно ссоры и сквернословие, а также шумные застолья и гуляния – под запретом.

С 14 по 19 апреля верующих ждет Страстная седмица. Это последняя неделя Великого поста, которая посвящена воспоминаниям о страданиях и распятии Иисуса Христа. Каждый день этой недели имеет особое духовное значение и свои правила в режиме питания и поведения, напоминает ГТРК "Томск".

Пасха – главный христианский праздник, символизирующий воскресение Иисуса Христа и победу над смертью, – в этом году приходится на 20 апреля.

Верующие в этот день идут в церковь, на богослужения и поздравляют друг друга словами: "Христос воскресе!" На Пасху, после завершения Великого поста, можно употреблять любую пищу, включая мясо, яйца и молочные продукты, пишет Смотрим.

День особого поминовения усопших – Радоница – отмечается во вторник второй недели после Пасхи. В этом году он приходится на 29 апреля. В этот день верующие идут в церковь, поминают усопших в своих молитвах, заказывают панихиды и посещают кладбища.