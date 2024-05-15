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Билеты на Парад Победы в Самаре сделают именными

15 мая 2024 13:43
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Билеты на Парад Победы в Самаре сделают именными

В среду, 15 мая, стало известно о результатах проверки, которая была проведена по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в связи с появлением на онлайн-сервисах билетов на Парад 9 Мая.

Как отмечал ранее Дмитрий Азаров, все билеты являются номерными, а значит, можно проследить, какой именно организации они были выданы, пишет Сова.

- Разберемся с этими организациями, почему они раздали их не тем людям, которые бы хотели попасть на Парад Победы, для которых это и честь, и гордость за страну, а решили ими распорядиться иначе. Виновные будут наказаны, - подчеркнул глава региона.

По результатам проверки определены организации и конкретные люди, которым были выданы билеты на Парад Победы. Установленные билеты были выданы следующим организациям: Самарский университет, Самарский кадетский корпус МБОУ № 170, Куйбышевская железная дорога, Самарская губернская дума, "Газпромбанк", региональное управление Роспотребнадзора, военный комиссариат, фонд "Защитники Отечества".

Руководители указанных организаций незамедлительно отреагировали на информацию. По каждому факту с получивших билеты граждан отобраны объяснительные. В тех случаях, где было выявлено умышленное желание заработать на бесплатных билетах, применены дисциплинарные взыскания и иные виды порицаний, вплоть до увольнения с работы.

Вместе с тем проведенный анализ показал, что не по всем случаям ситуация одинакова - если некоторые люди действительно решили подзаработать на продаже билетов, то другие предлагали их бесплатно в связи с тем, что не смогли пойти на парад сами. Есть и такие случаи, когда получившие билеты делились их фотографиями в чатах мессенджеров, а к появлению этих фотографий на онлайн-маркетах отношения не имеют.

Билетов, так или иначе "засветившихся" в интернете, выявлено 13. При этом всего на Парад Победы было выдано более 23 тысяч билетов.

Во избежание повторения таких инцидентов губернатор Дмитрий Азаров дал поручение ответственным структурам в последующие годы выдавать билеты на парад не по заявкам учреждений и организаций с общей фиксацией номеров билетов, а сделать билеты именными.

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