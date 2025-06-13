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Билет в баню подорожал на 21%

13 июня 2025 11:44
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Билет в баню подорожал на 21%

В честь Международного банного дня, который отмечается 14 июня, Bankiros.ru посчитал, сколько стоит поход в баню. Летом у многих россиян отключают воду, поэтому такая услуга может быть популярна.

Сколько стоит поход в баню в России в 2025 году?

В расчеты включили билет в баню на одного человека, стоимость полотенца, шампуня и геля для душа. Также могут пригодиться еще резиновые тапочки, но Росстат не считает цены на них. Данные взяли из таблицы средних потребительских цен за апрель 2025 и 2024 годов.

Поход в баню подорожал до 1 461 рубль в 2025 году, год назад такой набор стоил 1 325 рублей (плюс 10,28%). Помыться в бане можно за 568 рублей в 2025 году, год назад билет стоил 469 рублей. Рост цен составил 21,1%.

Полотенце теперь дороже на 7,71%, было по 428 рублей, а стало по 461 рубль в 2025 году. Цены на средства гигиены почти не изменились. Цена шампуня снизилась на 0,47% с 214 до 213 рублей. Гель для душа стоит 218 рублей вместо 214 рублей (рост на 1,87%).

 

 

В каких регионах цены выше?

Набор для мытья в бане дороже всего мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В столице самая высокая стоимость по стране – 2 978 рублей, в Подмосковье – 1 732 рубля, а в Санкт-Петербурге – 1 889 рублей.

Также высокие цены на Дальнем Востоке и севере страны. Например, в Камчатском крае цена 2 651 рубль, а в Чукотском автономном округе – 2 352 рубля, в Магаданской области – 2 151 рубль, в Хабаровском крае – 1 694 рубля, в Приморском крае – 1 631 рубль.

В топ-10 попал Ямал, сходить в баню там стоит 1 774 рубля. Также высокие цены в Калининградской области – 1641 рубль.

В каких регионах цены ниже?

Низкие цены на поход в баню в Приволжье. Например, поход для мыться в бане в Мордовии стоит 1 090 рублей, в Чувашии – 1 098 рублей, в Новгородской области – 1 113 рублей, в Костромской области – 1 120 рублей.

На юге страны цены низкие в Астраханской области – 921 рубль, в Севастополе – 953 рубля, в Адыгее – 1 056 рублей.

Также низкие цены в Курганской области – 954 рубля, Томской области – 1 059 рублей, в Мордовии – 1 090 рублей и Ингушетии – 901 рубль.

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