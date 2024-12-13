Библиотекарь из Самары - победитель Всероссийского конкурса

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Осенью в Санкт-Петербурге были подведены итоги Всероссийского конкурса «Библиотекарь года», который стал настоящим праздником для профессионалов библиотечного дела. В этом году за звание лучшего боролись 360 специалистов из 73 регионов страны, в финал вошли 22 представителя.



Победителем в специальной номинации «Лучший библиотекарь – организатор финансового просвещения» стала Оксана Носач, главный книгохранитель филиала библиотеки № 5 самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Она разработала проект «ФинЛайн», направленный на обучение пожилых людей финансовой грамотности и безопасному использованию электронных систем.



«Мы стремимся сделать наших читателей более просвещенными и уверенными в современных технологиях. Проект «ФинЛайн» уже помог многим участникам освоить электронные финансовые системы и защитить себя от мошенничества», - пояснила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова.



Как координатор проекта Оксана Носач регулярно принимает участие в конференциях и семинарах Ассоциации развития финансовой грамотности, представляя Самару на федеральном уровне, делится опытом с коллегами из других регионов.



«Конечно, быть первой - всегда почетно и волнительно. Более 10 лет на площадке библиотеки для читателей «серебряного возраста» действует Центр общественного доступа, ведется просветительская работа. Практически у всех читателей есть мобильные телефоны, они пользуются компьютером, электронной почтой. Мы усилили работу в направлении безопасности в интернете, взяли на себя функцию обучения финансовой грамотности», - отметила Оксана Носач.



Стоит также отметить, что в 2023 году проект стал победителем конкурса грантов, получив признание как лучший в сфере финансовой грамотности для граждан «серебряного возраста». На выделенные средства было приобретено оборудование, специальная литература для проведения встреч в разных форматах. Благодаря этому самарцы получили возможность обучаться, не выходя из дома, и уверенно шагать в цифровую эпоху.

Фото: пресс-служба Администрации Самары