Библиотека для молодежи соберет участников традиционного осеннего квеста «Литературная Самара»

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30 сентября в 11:00 Самарская областная библиотека для молодежи (проспект Ленина, 14) соберет участников традиционного осеннего молодежного квеста.

Главная цель квеста – познакомить молодых людей с родным городом, открыть новые, малоизвестные страницы его истории и культуры. Областной молодёжный квест состоится в 7 раз и в 2021 году носит название «Литературная Самара». Мероприятие приурочено к 170-летию Самарской губернии. Литература, архитектура, улицы, названные в честь писателей и поэтов — это культурный код города и регион в целом.

Квест — это командная игра, в которой участникам необходимо отгадать литературную локацию города, выполнить задание, показав не только свои знания, но и проявив творческие способности. Участниками квеста могут стать молодые люди в возрасте от 16 лет, а также семьи с детьми. Участие в мероприятии бесплатное, необходимо зарегистрироваться до 18:00 28 сентября. Форма регистрации доступна по ссылке.

Участники квеста пройдут по центральной части города, проникнутся атмосферой старой Самары и вернутся в Самарскую областную библиотеку для молодежи для подведения итогов и вручения памятных призов победителям. В рамках мероприятия пройдет открытие художественной выставки «Литературная Самара», состоящей из уникальной коллекции советских открыток. На них представлены фотографии и иллюстрации к произведениям писателей, чьи имена связаны с Самарой.

Вход свободный.

Фото: минкульт СО