«Библионочь-2025»: Всероссийская акция пройдет 26 апреля

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«Ежегодная традиция библиотечного сообщества России состоится уже в 14-й раз и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Тема этого года – «Свои герои». Акция станет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев нашей страны», — отметила Министр культуры России Ольга Любимова.

Куратором Библионочи выступит Российская государственная библиотека при поддержке портала культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Помимо традиционных лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов, программа дополнится тематическими мероприятиями. Участники смогут поделиться фотографиями и рассказать о своих героях прошлого и настоящего, создавая живую ленту памяти «Бессмертный библиотечный полк».

Также на площадках библиотек организуют специальные почтовые отделения, где можно будет подписать «письмо Победы» ветеранам и участникам специальной военной операции, а на вечере воспоминаний «Строки Победы» прозвучат семейные истории о героизме тех, кто сражался на фронте или ковал победу в тылу.

В прошлом году Библионочь охватила около 1,5 миллиона человек и 17 тысяч учреждений, порядка 300 из которых – из новых регионов, сообщает пресс-служба минкульта РФ.

Фото: пресс-служба минкульта РФ