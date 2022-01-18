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Безопасность в приоритете: в Самаре продолжается дезинфекция подъездов жилых домов

18 января 2022 12:11
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Безопасность в приоритете: в Самаре продолжается дезинфекция подъездов жилых домов

В Самаре мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, реализуются в комплексе. По-прежнему, особое внимание уделяется санитарной обработке мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.

За качество и своевременность дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах отвечают управляющие компании, ТСЖ, ТСН или ЖСК. Представители обслуживающих организаций обязаны обрабатывать тактильные поверхности, в том числе поручни, перила, дверные ручки, почтовые ящики, кнопки домофона и лифта. В работе используются препараты, одобренные Роспотребнадзором, они не токсичны для людей и животных. 

На территории Промышленного района находится 1548 многоквартирных домов, более 4000 подъездов. 

«Регулярно выборочно проверяются многоквартирные дома на предмет выполнения там работ по дезинфекции. Помимо этого, реагируем на сообщения граждан, в том числе, поступившие через социальные сети. Выезжаем с проверкой. В случае если управляющая организация не выполняет работы по санобработке надлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. Как правило, одного замечания в адрес управляющей организации достаточно, чтобы повлиять на регулярность проведения дезинфекции», - рассказал Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района Самары Николай Блинков

Все материалы по выявленным нарушениям направляются в Управление гражданской защиты Администрации Самары для принятия решения. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Санитарную обработку в доме на улице Ново-Вокзальной, 15, которым управляет ТСЖ, проводят регулярно. Сотрудники обслуживающей организации в специальной экипировке обрабатывают хлоросодержащими средствами все, до чего могут дотрагиваться жильцы. 

«Когда заходим в лифт или выходим на площадку на первом этаже и чувствуем запах хлорки, то появляется ощущение безопасности. Санитарная обработка - это спокойствие на психологическом уровне как минимум, - отметил житель дома на улице Ново-Вокзальной, 15 Игорь Маслов. - В лифте большая проходимость и может сохраняться много вирусов. Поэтому дезинфекция - большой плюс».

Дезинфекцию мест общего пользования проводят во всех районах города. Темпы и объемы работ по дезинфекции мест общего пользования в жилых домах ближайшее время снижаться не будут.

Просим граждан внимательно относиться к своему здоровью и использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Берегите себя и тех, кто рядом!

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