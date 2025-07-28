Безопасность молодежного форума «иВолга» под контролем МЧС СО

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С 24 по 29 июля в поселке Прибрежный Самарской области на площадке Фестивального парка проходит Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга», в котором принимают участие более 1500 человек.

Главным управлением МЧС России по Самарской области проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности участников и гостей форума.

Дежурство на месте проведения форума несут силы и средства РСЧС Самарской области в составе 430 специалистов и 31 единицы техники.

Сотрудники пожарного надзора проводят с участниками и организаторами форума инструктажи по пожарной безопасности, обход территории и проверки палаток и шатров на соблюдение требований пожарной безопасности.

Инспекторы ГИМС и спасатели следят за безопасностью на водных объектах и прибрежной территории.

Проведение молодежного форума "иВолга-2025"находится на особом контроле Главного управления.