Бездомные собаки в Екатеринбурге теперь раздают Wi-Fi

В Екатеринбурге новый социальный проект. По улицам города теперь гуляют бездомные собаки с яркими оранжевыми рюкзаками, которые раздают бесплатный Wi-Fi.

Он называется «Лай-фай» и задуман как способ напомнить горожанам о проблеме бездомных животных и помочь им обрести новых хозяев.

Над идеей работали команда фестиваля «Стенограффия», арт-группа Hot Singles, фонд «ЗооЗащита» и оператор связи «Мотив». Для «четвероногих точек доступа» инженеры создали специальные безопасные рюкзаки.

Логика проекта такая: увидев собаку с оранжевым рюкзачком и заметив, что она раздаёт Wi-Fi, прохожие останавливаются, обращают внимание и могут рассмотреть животное как будущего домашнего любимца.

Тем, кто захочет познакомиться с передвижными «провайдерами», предлагают заполнить анкету на официальном сайте. Сотрудники фонда свяжутся с потенциальными владельцами и помогут подобрать питомца. А чтобы решение было ещё приятнее, новым хозяевам пообещали год бесплатного безлимитного интернета.

Организаторы надеются, что такой способ привлечёт больше людей и подарит собакам шанс обрести дом, пишет iphones.ru.