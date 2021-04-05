Без масок: из общественного транспорта только за последнюю неделю высадили 19 пассажиров

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В Самаре продолжается усиленный контроль за соблюдением режима. Рейдовые проверки организуются ежедневно с утра и до вечера, включая пиковое и межпиковое время, с охватом всех видов общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро). В составе мобильных бригад – представители профильного городского департамента, предприятий-перевозчиков, а также правоохранительных органов, которые имеют полномочия по составлению административных материалов в отношении нарушителей.

«Только за последнюю неделю было оформлено 19 протоколов на «антимасочников». Всего же с начала октября, когда поддержку в рейдах начали оказывать полицейские, запротоколировано 312 нарушений, – сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. – По мере готовности материалы направляются в суды. Штрафные санкции составляют до 30 тысяч рублей. Стоит также отметить, что некоторые граждане пытаются «спрятаться» от вирусных инфекций, а заодно и проверяющих, прикрываясь шарфами, воротниками свитеров или натягивая капюшоны. Но это все же – элементы одежды, а не защитные средства. Поэтому если не имеется маски, тканевой повязки или респиратора, продолжать поездку такой пассажир не может. Контрольно-ревизионными службами он будет высажен, а сотрудники полицию составят протокол».

Все замечания относительно выполнения комплекса противовирусных мер любой горожанин может направить в форме официального обращения в городской Департамент транспорта, а также через социальные сети или по телефонам «горячей линии», которые размещены во всех салонах общественного транспорта.

Фото: горадминистрация