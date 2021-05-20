«Бессмертный полк онлайн» – 2021: СО вошла в десятку регионов России по количеству поданных заявок на участие

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19 мая на площадке МИА «Россия сегодня» в режиме онлайн-конференции были подведены итоги проекта «Бессмертный полк онлайн» – 2021. Беспрецедентная акция памяти объединила в этом году около пяти миллионов имен участников Великой Отечественной войны, что по информации организаторов является рекордом за время существования проекта. Самарская область вошла в десятку регионов России по количеству поданных заявок на участие (54692 заявки).

Второй год подряд акция проходила в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. И если в прошлом году онлайн-шествие длилось 20 дней, то в этом году трансляция была организована отдельно по каждому из 85 регионов России и прошла в течение одного дня. «На сегодняшний день на сайте и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» трансляцию посмотрели уже порядка 6 миллионов раз, и ее запись будет доступна до 31 мая – то есть, у каждого есть возможность найти своего героя в онлайн-стою», – отметила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. До конца мая узнать время прохождения своих героев в онлайн-строю можно, воспользовавшись функцией поиска по фамилии, имени и отчеству. Найти по этим данным ветерана можно с учетом того, что трансляция стартовала в полдень по местному времени.

Также Елена Цунаева упомянула о крупных атаках на сайт онлайн-шествия –зафиксированы 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак – и напомнила тем, кто размещал в строю «Бессмертного полка онлайн» провокационный контент, об ужесточении наказаний за деяния, связанные с реабилитацией нацизма. К сожалению, попытки вписать в строй онлайн-шествия нацистских преступников были зафиксированы и в этом году, данные их ip-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации.

«Эта ситуация ещё раз подтверждает необходимость работы и государства, и общества по историческому просвещению. Ведь зная историю той страшной войны, ты просто с моральной точки зрения не допустишь, чтобы фотографии нацистских преступников стояли рядом с ветеранами», – уверена председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Бессмертный полк онлайн» 2021 года действительно стал масштабным и народным. Организаторы оперативно реагировали на вопросы людей, желающих принять участие в грандиозном онлайн-параде. Так 7 мая практически в режиме реального времени было принято решение о продлении срока приема заявок до 9 мая в связи с большим количеством обращений от людей, не успевших зарегистрировать своих героев. В итоге 9 мая в онлайн-параде можно было увидеть героев тех, кто успел подать заявки до 10:00 7 мая. А 15 мая в 12:00 по местному времени в каждом регионе стартовало объединенное шествие всех героев, присланных за время проведения акции – с 19 апреля по 9 мая.

В этом году были максимально задействованы ресурсы для регистрации заявок: от официального сайта, до социальных сетей. А процедура формирования анкеты была максимально упрощена. В Самарской области наиболее популярным оказалось мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте», разработанное партнером проекта Mail.ru Group, именно там жители нашего региона оставили наибольшее количество заявок. Анкеты участников онлайн-шествия модерировали более 8,5 тысяч волонтеров из «Бессмертного полка России», «Волонтеров Победы» и других общественных объединений, на вопросы горячей линии отвечали более 300 операторов.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин отметил, что в этом году в связи с тем, что был сформирован отдельный поток трансляции онлайн-шествия для каждого региона, нагрузка на ресурс возросла в пять раз. При этом платформа «Бессмертного полка онлайн» уникальна, и приобретенный при ее создании опыт в дальнейшем можно использовать для проведения других масштабных акций гражданско-патриотической направленности.

Существенно было расширено и медиапространство трансляции акции «Бессмертный полк онлайн» 2021 года. Помимо просмотра на федеральных ресурсах, жители Самарского региона смогли увидеть единый строй своих героев на телеканалах «Самара 24», «Губерния», «Самара – ГИС», «Тольятти 24», в эфирах муниципальных телекомпаний (Чапаевск, Отрадный, Жигулёвск, Сызрань, Борский район и др.), в пабликах «Самарская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», социальных сетях муниципальных СМИ, а также на экранах, установленных на площади Куйбышева, площади Славы, на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, несмотря на насыщенную программу Дня Победы, также уделил внимание акции, присоединившись к просмотру трансляции, которая велась на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы.

Подводя итоги онлайн-акции, организаторы высказали надежду на проведение мероприятия в очном формате в июне этого года. «Очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится и мы сможем организовать шествие в очном формате 24 июня 2021 года», – резюмировала Елена Цунаева.