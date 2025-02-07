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Бесплатные занятия физической культурой и спортом: в Самаре работают тренеры по месту жительства

7 февраля 2025 17:31
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В Самаре организована работа по приобщению жителей всех возрастных категорий к занятиям физкультурой и спортом.

В Самаре организована работа по приобщению жителей всех возрастных категорий к занятиям физкультурой и спортом. С этой целью во внутригородских районах областного центра на базе парков, скверов, а также образовательных учреждений работают тренеры по месту жительства.

Так, в Промышленном внутригородском районе  все желающие могут бесплатно заниматься футболом, волейболом, баскетболом, хоккеем,  скандинавской ходьбой и другими популярными видами спорта.

«Всего у нас работает 20 тренеров по месту жительства. Тренеры занимаются в парках имени Юрия Гагарина, «Молодежный», «Воронежские озера», «Солнечная поляна», 12 тренеров работают с детьми на базе общеобразовательных школ, 2 специалистов проводят занятия в семейных спортивных комплексах. Посетить занятия могут все желающие горожане от 7 лет», - рассказал Глава Промышленного внутригородского района Самары Данил Морозов. 

Инструктор по скандинавской ходьбе Виктория Захарченко проводит тренировки в парке «Молодежный» три раза в неделю уже пять лет. В её группе занимаются горожане «серебряного» возраста круглый год.

«Наши занятия начинаются с разминки или танцевальных движений под музыку, затем примерно 45 минут мы ходим по парку. Парк достаточно большой, поэтому нам хватает пространства для занятий. В конце мы собираемся на растяжку. Таких регулярных занятий достаточно, чтобы люди старшего возраста могли поддерживать себя в хорошей физической форме. Я уже не говорю о том, что активные занятия скандинавской ходьбой улучшают координацию, равновесие, развивают межреберные мышцы, укрепляют осанку. Попутно улучшается работа дыхательной и кровеносной систем. От регулярной ходьбы проходят депрессия, хроническая усталость, бессонница, - прокомментировала тренер по месту жительства Промышленного района, инструктор по скандинавской ходьбе Виктория Захарченко.

Тренеры по месту жительства работают во всех районах областного центра. Актуальное расписание тренировок доступно на сайте Департамента физической культуры и спорта Самары.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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