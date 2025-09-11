Бастрыкину доложат о проверке возможного нарушения прав девочки в Тольятти

112

В центральный аппарат Следственного комитета будет направлен доклад о проверке сведений, связанных с возможным нарушением прав несовершеннолетней девочки в Самарской области.

Поводом для внимания правоохранителей стал сюжет на федеральном телеканале. В эфире житель Тольятти заявил, что его бывшая жена ещё осенью прошлого года увезла их дочь и препятствует встречам с отцом, пишет МК-Самара.

По словам мужчины, ребёнок почти год проживал с ним, однако суд принял решение оставить девочку с матерью. Тольяттинец также выразил обеспокоенность, утверждая, что сожитель его бывшей супруги проявлял жестокость по отношению к ребёнку.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что по данным фактам проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Самарской области Павлу Олейнику доложить о результатах проверки и рассмотреть доводы, прозвучавшие в телеэфире, — отметили в ведомстве.