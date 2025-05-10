Автопробег по городам-героям завершился в Москве

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Автопробег "Города-герои – города героев", посвященный 80-летию Великой Победы, завершился в Москве. Его участниками стали люди, удостоенные высшей награды страны – звания Герой России. Подробности о поездке телеканалу "Россия" рассказали ее участники.

Цель автопробега – посетить места воинских захоронений в городах-героях, чтобы наполнить "капсулы памяти" землей и доставить их в Москву, пишет Смотрим.

"Мы периодически менялись, то есть от заправки к заправке, примерно каждые 200 километров. Поэтому, в принципе, дорога была нетяжелая", – рассказал Герой России Антон Шкаплеров.

В составе каждого экипажа, на всякий случай, был сотрудник МЧС.

Герой России Вячеслав Сивко, принимавший участие в пробеге, рассказал, что жители городов были очень рады такому мероприятию.

"У жителей городов-героев, конечно, благодарность, что такой пробег состоялся, что мы посетили эти города и напомнили о нашем героическом прошлом", – рассказал Сивко.

Колонны проехали 12 тысяч километров по трем маршрутам, чтобы охватить 11 городов-героев: Москву, Смоленск, Минск, Брест, Ленинград, Мурманск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград и Тулу.