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30 августа 2024 года в Уфе (Республика Башкортостан) состоялось юбилейное 50-е заседание Ассоциации городов Поволжья.
Ассоциация городов Поволжья объединяет российские города
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Ассоциация городов Поволжья объединяет российские города

30 августа 2024 16:05
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30 августа 2024 года в Уфе (Республика Башкортостан) состоялось юбилейное 50-е заседание Ассоциации городов Поволжья.

30 августа 2024 года в Уфе (Республика Башкортостан) состоялось юбилейное 50-е заседание Ассоциации городов Поволжья под председательством главы администрации городского округа Уфа Ратмира Мавлиева. Мероприятие прошло в рамках празднования 450-летия основания Уфы. В работе собрания приняли участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава региона Радий Хабиров, руководители городов Поволжья – в том числе Самары, Тольятти и Сызрани, а также главы МСУ Донецка, Луганска и Екатеринбурга, представители федеральных и региональных органов государственной власти, общероссийских и межрегиональных союзов и ассоциаций. На заседании работал и Александр Тихонов – подшефный полпреда, участник программы «Время героев», инициированной Главой государства Владимиром Путиным.

В своем выступлении Игорь Комаров напомнил позицию Президента России Владимира Путина, что основным результатом работы должно быть повышение благополучия и качества жизни людей. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что «муниципальное управление является самым народным звеном власти. В условиях современной экономики города всё больше становятся драйверами развития регионов».

В центре внимания участников заседания – помощь бойцам СВО и членам их семей, в том числе правовые и финансовые меры поддержки, выплаты из местных бюджетов. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации должно быть первостепенным. Данная тема обсуждалась и в рамках Совета при полпреде Президента России в ПФО в марте текущего года в Уфе. Напомним, на Совете округа председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева высоко оценила работу регионов ПФО, где реализуются уникальные практики, в числе которых бесплатная диспансеризация для участников СВО, проведение уроков мужества для школьников, увековечение памяти героев спецоперации.

Напомним, 7 августа Анна Цивилева посетила с рабочим визитом Самарскую область, где ознакомилась с работой филиала госфонда «Защитники Отечества», а также побывала в санатории Минобороны России «Волга» и проверила работу 426-го военного госпиталя Минобороны России в Самаре, в котором раненым героям оказывают комплексную помощь по реабилитации и социализации.

«Самара демонстрирует позитивный опыт по внедрению новых подходов к реабилитации, его нужно распространять на другие регионы. Сотрудничество Министерства обороны и органов исполнительной власти позволяет эффективнее решать вопросы оказания комплексной помощи нашим героям», - отметила председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по итогам своего визита.

Активизацию сотрудничества с госфондом, адаптацию и социализацию возвращающихся бойцов, помощь семьям погибших затронул в своем выступлении и полпред, сказав, что руководству муниципалитетов нужно создавать условия для улучшения работы филиалов и представительств. По информации госфонда «Защитники Отечества», в 14 филиалов ПФО с 1 июня 2023 года поступило более 250 тыс. запросов на оказание помощи, почти все уже решены. «Необходима прямая связь с работниками фонда, совместное с ними решение проблем ветеранов спецоперации и членов их семей. Здесь очень важен комплексный подход в решении проблем, взаимодействие с разными ведомствами на муниципальном и региональном уровне», – подчеркнул Игорь Комаров.

В повестку вошли и вопросы бюджетирования решений судов и предписаний контрольно-надзорных органов; обмен практиками по организации ответственного обращения с животными.

По второй теме участники обсудили механизмы восполнения незапланированных дополнительных расходов местных бюджетов, возникающих в течение финансового года, в целях выполнения решений судов и предписаний контрольно-надзорных органов. По поручению Игоря Комарова в регионах ПФО постоянно ведется мониторинг проверочной деятельности территориальных подразделений федеральных структур в отношении органов МСУ; по его итогам даются рекомендации по снижению проверок, где риск нарушений ниже. Результатом этого комплекса мер стало снижение числа обращений в органы прокуратуры на 10%.

По теме ответственного обращения с животными и регулирования численности животных без владельцев выступили советник губернатора Московской области по вопросам защиты животных, член совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Илона Броневицкая и заместитель главы города Ижевска Вера Решетникова.

Итогом юбилейного заседания стало вступление в Ассоциацию еще 4 городов ПФО – Альметьевск и Набережные Челны (Татарстан), Нефтекамск и Салават (Башкортостан). Ассоциация городов Поволжья объединяет руководство уже 28 городов Приволжского федерального округа, где проживает почти половина его жителей, а также 2 городов Южного федерального округа.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

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