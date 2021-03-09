Я нашел ошибку
Главные новости:
 До конца месяца будут закуплены 19 мобильных комплексов для проведения вакцинации.
Оперативный штаб СО: исходя из текущей ситуации, о смягчении ограничительных мер говорить пока рано
Которые будут стоить намного дешевле, чем у конкурентов.
Марк Цукерберг раскритиковал будущие очки смешанной реальности Apple и хочет выпустить собственные очки
С предложением выступили депутаты Госдумы.
Повреждения автомобиля по вине коммунальщиков, предлагают включить в ОСАГО
Будьте внимательны и осторожны.
В СО сохранится сильный ветер
Выставку представляет самарская команда активистов ОНФ.
Выставка фотографий «Год Мы Вместе» работает в Самаре 
В Самаре обсудили план мероприятий к юбилею Константина Головкина.
«Ночь музеев» в Самаре: планируется организовать велозабег, посвященный купцу Головкину
Конкурсным управляющим назначен Анатолий Селищев, член СРО арбитражных управляющих «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
В ООО "Томет" признано банкротом, на предприятии введена процедура конкурсного производства
Победитель пока не обратился за выигрышем.
Самарец купил билет за 40 рублей и выиграл 5,8 миллиона рублей
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.26
-0.17
EUR 88.17
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарских любителей птиц приглашает фотоконкурс «Большой год 2021»
Тольяттинский музей приглашает на лекцию "Зачем городу архив?"
Самарский зоопарк приглашает встретить Масленицу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Аренда Байконура составляет 5% бюджета Роскосмоса. Почему он не в России?

9 марта 2021 16:55
113
Сколько Россия платит за использование этой стартовой площадки сейчас.  

Байконур занимает 2,5 Москвы, а его аренда составляет 5% бюджета Роскосмоса. Почему он не в России?

 Байконур по праву считается дверью, сквозь которую человечество сделало шаг в загадочный космос: с этого космодрома была запущена ракета с первым советским искусственным спутником Земли, отсюда в космос улетали и возвращались Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, пишет iphones.ru.

Также с этой стартовой площадки взлетал многоразовый космический корабль «Буран» и лунная ракета Н-1, а в 1998 году отсюда отправился на околоземную орбиту модуль «Заря», с которого началось строительство Международной космической станции (МКС).

Почему для строительства главного космодрома Страны был выбран именно Казахстан, сколько Россия платит за использование этой стартовой площадки сейчас.

Почему Казахстан?

В 1955 году Советское правительство выпустило постановление о создании военного полигона. Он был нужен для тестирования первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Специальная комиссия долго выбирала подходящее место для строительства: в списке кандидатов были Марийская АССР, Дагестан, Астраханская область и Кзыл-Ординская область Казахской ССР.

Основными критериями окончательного выбора места для будущего космодрома стали наличие источников пресной воды и железной дороги, по которой планировалось перевозить ракетные блоки, а главное – только в Казахстане оказался подходящий малозаселённый участок длиной около 7 тысяч квадратных километров.

Так что официальным днём рождения Байконура принято считать 2 июня 1955 года, когда отдельным приказом Генштаба ВС СССР была сформирована войсковая часть 11284, специально для несения службы на месте будущего военного полигона, а впоследствии космодрома.

Байконур – фейковое название космодрома

Изначально Байконуром называли фейковый полигон. Во время строительства настоящего космодрома в Казахстане, такой же, только деревянный, построили у посёлка Байконур в Карагандинской области.

Это было сделано для запутывания вражеских шпионов: о всех успешных запусках ракет с настоящего полигона сообщалось, как о запусках с не настоящего Байконура.

Только после запуска корабля «Восток-1», 12 апреля 1961 года, с Юрием Гагариным на борту, действующий комплекс стали открыто называть Байконуром.

Строители думали, что строят большой стадион

Строители не знали, что строят испытательный полигон. Для создания такого масштабного проекта использовались солдаты, которых свозили на стройку со всей страны.

Офицеры думали, что строится очередная ракетная база для защиты границ, а простые солдаты вообще думали, что это будет просто огромный стадион.

На месте строительства Байконура нашли древнее поселение

Во время рытья котлована строители нашли древнее костровище. Экспертиза показала, что находке от 10 до 30 тысяч лет.

Главный конструктор Сергей Королёв, узнав о находке, назвал место стройки «счастливым местом» и даже носил с собой в качестве талисмана уголёк из найденного древнего костра, на удачу.

Переговоры Гагарина и Королёва ненастоящие

Кадры переговоров Гагарина из кабины ракеты с Королёвым – постановочные.

То, что видел весь мир, было снято не перед стартом, а гораздо позже, уже после приземления первого советского космонавта.

Байконур = 2,5 Москвы по площади

На территории комплекса Байконур можно построить две Москвы. Сегодня площадь космодрома равна 6717 кв. км., что примерно равно 2,5 площадям Москвы после расширения её территорий.

На Байконуре размещены 12 пусковых установок, 11 монтажных корпусов, 39 технических комплексов, две заправочные станции,измерительный комплекс, кислородно-азотный завод, более 600 трансформаторных подстанций, два аэродрома и 1000 км автомобильных дорог.

На Байконуре погибали люди, но об этом никто не знал

В самой страшной аварии на Байконуре погибло 74 человека. В 1960 году, за полчаса до старта вдруг запустился один из двигателей межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, из-за чего взорвались баки и горящее ракетное топливо разлилось по территории.

По официальным данным в том пожаре погибло 74 человека, по неофициальным – от 92 до 126. Сразу после инцидента эта катастрофа была засекречена и журналисты узнали о ней только в 1989 году.

Что запускали с Байконура

За свою многолетнюю историю с этого космодрома было совершено более 3 тысяч пусков ракет, и 150 космонавтов отправлялись в космос именно с Байконура.

Самый первый запуск произошёл 15 мая 1957 года. Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 успешно взлетела, но на 98-й секунде полёта у неё отказали двигатели и многотонная махина рухнула в 400 метрах от стартовой площадки.

4 октября 1957 года с Байконура был запущен в космос первый искусственный спутник Земли.

Затем в космос отправились собаки-космонавты, Белка и Стрелка. Ракета «Спутник-5» с хвостатыми первопроходцами стартовала 19 августа 1960 года, сделала 17 витков вокруг Земли и благополучно приземлилась обратно, с живыми четвероногими пассажирами.

А уже в следующем году, 12 апреля 1961 года, в Космос полетел первый человек, Юрий Гагарин.

В целом, с Байконура стартовали разные поколения баллистических ракет, таких как Р-9, Р-36, УР-200, УР-100. Отсюда взлетали ракеты носители, сконструированные на базе Р-7, под названиями: «Восток» (1961–1963 г.г.), «Молния», «Восход» (1964–1966 г.г.), «Союз» (1966 г.), «Циклон», «Протон», Н-1, «Зенит», «Энергия» и «Прогресс» (с 1978 года).

В 1988 году с Байконура стартовала ракета-носитель «Энергия», которая запустила на околоземную орбиту многоразовый корабль «Буран». Это был первый и последний полёт «Бурана», который сделал два витка вокруг Земли без экипажа и стал первым в истории космическим кораблём, который успешно приземлился в полностью автоматическом режиме.

Наконец, с Байконура запускались целая космическая станция «Салют»(1971-1991 г.г.) и модули, из которых на орбите земли была собрана станция «Мир» (1986-2001 г.г.) и ныне действующая Международная Космическая Станция.

Россия платит за Байконур 5% бюджета Роскосмоса

Весь комплекс Байконур, в который входит не только стартово-ракетный комплекс, но и одноимённый город, Россия арендует у Казахстана до 2050 года.

В общей сложности, аренда обходится в 8,5 млрд рублей что составляет около 5% от общего бюджета Роскосмоса.

В эту сумму входит не только возможность использовать Байконур, но и поддержание и ремонт объектов космодрома. А чинить есть, что: зимой температура опускается до -45 градусов, а летом поднимается до +40, да ещё и постоянные ветра с песком. Металл в таком климате ржавеет и подвергается коррозии как сахар в стакане с горячей водой.

Аналогов Байконуру до сих пор нет

Недавно космодрому исполнилось 65 лет. За это время появились другие стартовые площадки, такие как Плесецк и «Восточный», но они не смогут заменить Байконур даже к 2050 году.

Всё дело в том, что Плесецк больше военный объект и предназначен для секретных испытаний новых видов вооружений, а «Восточный» всё ещё строится, хотя с момента его основания прошло уже более 10 лет.

Так что Байконур остаётся главным космодромом, с развитой инфраструктурой и всем необходимым для обслуживания ракет и космических кораблей, с которого можно осуществлять их запуски, что мы и делаем: в 2021 году уже запланировано 12 пусков ракет «Союз-2».

Да, если вы хотите своими глазами посмотреть на запуск космического корабля в октябре 2021 года, то можно заказать тур на Байконур.

Цены, правда, высокие: экскурсия с гидом по территории Байконура и наблюдение за стартом ракеты обойдётся в 85 000 рублей для взрослого и 35 000 рублей для ребёнка, и это вы ещё должны добраться до самого космодрома сами, за свои деньги. 

 

Фото:   iphones.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Которые будут стоить намного дешевле, чем у конкурентов.
9 марта 2021  20:08
Марк Цукерберг раскритиковал будущие очки смешанной реальности Apple и хочет выпустить собственные очки
46
С предложением выступили депутаты Госдумы.
9 марта 2021  19:53
Повреждения автомобиля по вине коммунальщиков, предлагают включить в ОСАГО
59
Будьте внимательны и осторожны.
9 марта 2021  19:41
В СО сохранится сильный ветер
60
Весь список

Здравоохранение
Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.
9 марта 2021  17:19
33 100 доз: в Самарскую область поступила новая партия вакцины ГамКовидВак 
138
Всего в регионе подтверждено 260 случаев новой коронавирусной инфекции. 
9 марта 2021  14:14
Большинство заболевших коронавирусной  инфекцией выявлено в Самаре
223
Министр встретился с коллективом родильного отделения больницы.
9 марта 2021  14:08
Армен Бенян посетил Тольяттинскую больницу им. Баныкина 
199
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15022
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16348
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
18030
Весь список
Туризм
Планируется создать многофункциональное общественное пространство в стилистике рыбацкой деревни.
9 марта 2021  14:48
Село Переволоки планируют сделать туристическим центром не только регионального, но и межрегионального значения
233
Планируя отдых в 2021 году, не помешает оглянуться на год предыдущий и посмотреть – что коронавирус нам принес и на чем сердце успокоилось. 
4 марта 2021  15:12
Как будем отдыхать в 2021 году?
332
В России появятся стандарты all inclusive
3 марта 2021  09:33
В России появятся стандарты all inclusive
929
Весь список
Образование
Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней с 9 по 11 марта. 
9 марта 2021  17:41
В полуфинале профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» заявлены 6 участников из СО
114
Самарских любителей птиц приглашает фотоконкурс Большой год 2021
9 марта 2021  13:59
Самарских любителей птиц приглашает фотоконкурс «Большой год 2021»
203
Такое право им дает постановление, подписанное Михаилом Мишустиным.
7 марта 2021  14:47
Вузы России смогут проводить сессию дистанционно с использованием биометрии
862
Весь список

Культура
Отбор участника состоялся в прямом эфире Первого канала в понедельник.
8 марта 2021  23:05
На "Евровидение-2021" отправляется Манижа с песней "Русская женщина"
574
В съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш.
8 марта 2021  18:52
Новый клип группы Little Big собрал более полумиллиона просмотров за три часа
595
Из цикла «Музыка для души».
7 марта 2021  15:26
Самарская филармония приглашает на концерт «Солнце Весны»   
712
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2206
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4008
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15352
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
56
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
732
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1811
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
 До конца месяца будут закуплены 19 мобильных комплексов для проведения вакцинации.
9 марта 2021  20:32
Оперативный штаб СО: исходя из текущей ситуации, о смягчении ограничительных мер говорить пока рано
Политика региона
0
Еще 260 человек в Самарском регионе заболели коронавирусом
9 марта 2021  13:41
Еще 260 человек в Самарском регионе заболели коронавирусом
Здравоохранение
187
В Самаре временно перекроют движение на улице Молодогвардейской от Первомайской до Полевой
9 марта 2021  11:11
В Самаре временно перекроют движение на улице Молодогвардейской от Первомайской до Полевой
ЖКХ
263
Он записал песню
8 марта 2021  20:00
Дмитрий Азаров спел для женщин губернии
Социум
548
Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 марта
8 марта 2021  10:49
Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 марта
Социум
683
Весь список