Аренда Байконура составляет 5% бюджета Роскосмоса. Почему он не в России?

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Байконур занимает 2,5 Москвы, а его аренда составляет 5% бюджета Роскосмоса. Почему он не в России?

Байконур по праву считается дверью, сквозь которую человечество сделало шаг в загадочный космос: с этого космодрома была запущена ракета с первым советским искусственным спутником Земли, отсюда в космос улетали и возвращались Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, пишет iphones.ru.

Также с этой стартовой площадки взлетал многоразовый космический корабль «Буран» и лунная ракета Н-1, а в 1998 году отсюда отправился на околоземную орбиту модуль «Заря», с которого началось строительство Международной космической станции (МКС).

Почему для строительства главного космодрома Страны был выбран именно Казахстан, сколько Россия платит за использование этой стартовой площадки сейчас.

Почему Казахстан?

В 1955 году Советское правительство выпустило постановление о создании военного полигона. Он был нужен для тестирования первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Специальная комиссия долго выбирала подходящее место для строительства: в списке кандидатов были Марийская АССР, Дагестан, Астраханская область и Кзыл-Ординская область Казахской ССР.

Основными критериями окончательного выбора места для будущего космодрома стали наличие источников пресной воды и железной дороги, по которой планировалось перевозить ракетные блоки, а главное – только в Казахстане оказался подходящий малозаселённый участок длиной около 7 тысяч квадратных километров.

Так что официальным днём рождения Байконура принято считать 2 июня 1955 года, когда отдельным приказом Генштаба ВС СССР была сформирована войсковая часть 11284, специально для несения службы на месте будущего военного полигона, а впоследствии космодрома.

Байконур – фейковое название космодрома

Изначально Байконуром называли фейковый полигон. Во время строительства настоящего космодрома в Казахстане, такой же, только деревянный, построили у посёлка Байконур в Карагандинской области.

Это было сделано для запутывания вражеских шпионов: о всех успешных запусках ракет с настоящего полигона сообщалось, как о запусках с не настоящего Байконура.

Только после запуска корабля «Восток-1», 12 апреля 1961 года, с Юрием Гагариным на борту, действующий комплекс стали открыто называть Байконуром.

Строители думали, что строят большой стадион

Строители не знали, что строят испытательный полигон. Для создания такого масштабного проекта использовались солдаты, которых свозили на стройку со всей страны.

Офицеры думали, что строится очередная ракетная база для защиты границ, а простые солдаты вообще думали, что это будет просто огромный стадион.

На месте строительства Байконура нашли древнее поселение

Во время рытья котлована строители нашли древнее костровище. Экспертиза показала, что находке от 10 до 30 тысяч лет.

Главный конструктор Сергей Королёв, узнав о находке, назвал место стройки «счастливым местом» и даже носил с собой в качестве талисмана уголёк из найденного древнего костра, на удачу.

Переговоры Гагарина и Королёва ненастоящие

Кадры переговоров Гагарина из кабины ракеты с Королёвым – постановочные.

То, что видел весь мир, было снято не перед стартом, а гораздо позже, уже после приземления первого советского космонавта.

Байконур = 2,5 Москвы по площади

На территории комплекса Байконур можно построить две Москвы. Сегодня площадь космодрома равна 6717 кв. км., что примерно равно 2,5 площадям Москвы после расширения её территорий.

На Байконуре размещены 12 пусковых установок, 11 монтажных корпусов, 39 технических комплексов, две заправочные станции,измерительный комплекс, кислородно-азотный завод, более 600 трансформаторных подстанций, два аэродрома и 1000 км автомобильных дорог.

На Байконуре погибали люди, но об этом никто не знал

В самой страшной аварии на Байконуре погибло 74 человека. В 1960 году, за полчаса до старта вдруг запустился один из двигателей межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, из-за чего взорвались баки и горящее ракетное топливо разлилось по территории.

По официальным данным в том пожаре погибло 74 человека, по неофициальным – от 92 до 126. Сразу после инцидента эта катастрофа была засекречена и журналисты узнали о ней только в 1989 году.

Что запускали с Байконура

За свою многолетнюю историю с этого космодрома было совершено более 3 тысяч пусков ракет, и 150 космонавтов отправлялись в космос именно с Байконура.

Самый первый запуск произошёл 15 мая 1957 года. Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 успешно взлетела, но на 98-й секунде полёта у неё отказали двигатели и многотонная махина рухнула в 400 метрах от стартовой площадки.

4 октября 1957 года с Байконура был запущен в космос первый искусственный спутник Земли.

Затем в космос отправились собаки-космонавты, Белка и Стрелка. Ракета «Спутник-5» с хвостатыми первопроходцами стартовала 19 августа 1960 года, сделала 17 витков вокруг Земли и благополучно приземлилась обратно, с живыми четвероногими пассажирами.

А уже в следующем году, 12 апреля 1961 года, в Космос полетел первый человек, Юрий Гагарин.

В целом, с Байконура стартовали разные поколения баллистических ракет, таких как Р-9, Р-36, УР-200, УР-100. Отсюда взлетали ракеты носители, сконструированные на базе Р-7, под названиями: «Восток» (1961–1963 г.г.), «Молния», «Восход» (1964–1966 г.г.), «Союз» (1966 г.), «Циклон», «Протон», Н-1, «Зенит», «Энергия» и «Прогресс» (с 1978 года).

В 1988 году с Байконура стартовала ракета-носитель «Энергия», которая запустила на околоземную орбиту многоразовый корабль «Буран». Это был первый и последний полёт «Бурана», который сделал два витка вокруг Земли без экипажа и стал первым в истории космическим кораблём, который успешно приземлился в полностью автоматическом режиме.

Наконец, с Байконура запускались целая космическая станция «Салют»(1971-1991 г.г.) и модули, из которых на орбите земли была собрана станция «Мир» (1986-2001 г.г.) и ныне действующая Международная Космическая Станция.

Россия платит за Байконур 5% бюджета Роскосмоса

Весь комплекс Байконур, в который входит не только стартово-ракетный комплекс, но и одноимённый город, Россия арендует у Казахстана до 2050 года.

В общей сложности, аренда обходится в 8,5 млрд рублей что составляет около 5% от общего бюджета Роскосмоса.

В эту сумму входит не только возможность использовать Байконур, но и поддержание и ремонт объектов космодрома. А чинить есть, что: зимой температура опускается до -45 градусов, а летом поднимается до +40, да ещё и постоянные ветра с песком. Металл в таком климате ржавеет и подвергается коррозии как сахар в стакане с горячей водой.

Аналогов Байконуру до сих пор нет

Недавно космодрому исполнилось 65 лет. За это время появились другие стартовые площадки, такие как Плесецк и «Восточный», но они не смогут заменить Байконур даже к 2050 году.

Всё дело в том, что Плесецк больше военный объект и предназначен для секретных испытаний новых видов вооружений, а «Восточный» всё ещё строится, хотя с момента его основания прошло уже более 10 лет.

Так что Байконур остаётся главным космодромом, с развитой инфраструктурой и всем необходимым для обслуживания ракет и космических кораблей, с которого можно осуществлять их запуски, что мы и делаем: в 2021 году уже запланировано 12 пусков ракет «Союз-2».

Да, если вы хотите своими глазами посмотреть на запуск космического корабля в октябре 2021 года, то можно заказать тур на Байконур.

Цены, правда, высокие: экскурсия с гидом по территории Байконура и наблюдение за стартом ракеты обойдётся в 85 000 рублей для взрослого и 35 000 рублей для ребёнка, и это вы ещё должны добраться до самого космодрома сами, за свои деньги.

Фото: iphones.ru