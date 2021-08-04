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Антон Кухарев - лучший пожарный Самарской области

4 августа 2021 14:58
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В Самаре подвели итоги областного смотра-конкурса на звание «Лучший пожарный».

В Самаре подвели итоги областного смотра-конкурса на звание «Лучший пожарный». Участие в нем приняли сотрудники подразделений федеральной противопожарной службы - победители этапов конкурса в своих частях.

Благодаря профессиональному мастерству, стремлению к победе и высокой физической подготовке, лучшим пожарным уже второй год подряд стал Антон Кухарев –пожарный 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Антон Сергеевич Кухарев служит в пожарной охране с 2013 г. В том же году начал заниматься пожарно-прикладным спортом.

В 2014 г. получил разряд «кандидат в мастера спорта». В 2019 году занял 1 место в личном зачете в подъеме по штурмовой лестнице, с результатом 13,9 сек. 2 место занял в преодолении 100-м полосы с препятствиями и показал лучшее время в преодолении 100-м полосы с препятствиями, с результатом 16,21 сек. В 2020 году в открытом чемпионате Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-спасательному спорту в составе команды «3 ПСО» занял 1 место в боевом развертывании. В 2020г по итогам смотра-конкурса профессионального мастерства Антон Кухарев стал лучшим пожарным среди подразделений федеральной противопожарной службы Самарской области. За годы службы добился высоких показателей в профессиональной и спортивной деятельности.

Как считает сам Антон, спорт очень помогает ему в службе:

«Считаю, что от уровня подготовки пожарных зависит оперативность ликвидации пожара и спасение человеческих жизней. Поэтому я постоянно тренируюсь, повышая свои профессиональные навыки. Ежегодно мы сдаем нормативы по дисциплинам пожарно-прикладного спорта и участвуем в различных соревнованиях».

Напомним, ежегодно в рамках фестиваля «Созвездие мужества» представители Главного управления МЧС России по Самарской области определяют лучших сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

В конкурсе принимает участие личный состав из числа пожарных и старших пожарных. Неизменными критериями для определения лучших сотрудников являются показатели службы, физической формы по отработке нормативов по пожарно-строевой подготовке, теоретические знания и, непосредственно, результаты соревнований.

В ходе испытаний у участников проверяются знания функциональных обязанностей, материально-технической части, пожарно-технического вооружения и оборудования, основы его эксплуатации и применения, знания способов оказания первой медицинской помощи. В теоретическую часть номинации включены также вопросы тактической подготовки, газодымозащитной службы, медицинской подготовки и охраны труда. Кроме этого, участники смотра-конкурса сдают нормативы по физической подготовке, включающие в себя подтягивание, челночный бег, кросс на 1000 метров, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, вязание двойной спасательной петли, подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни.

Целью конкурса является стимулирование служебной деятельности, повышение уровня квалификации, рост профессионализма, стремление быть лучшим в своей профессии, рассказали в пресс-службе облМЧС.

 

Фото:   облМЧС

 

Теги: конкурс лучший пожарный

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