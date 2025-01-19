Ансамбль MAGIC CELLOS BAND (Москва) исполнит мировые хиты на виолончелях в Самаре и Тольятти

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Легендарные хиты групп Queen, Metallica, AC/DC, Deep Purple, Europe. Атмосфера концерта обещает накалиться до предела: мелодичность будет сменяться невероятным драйвом и безудержной энергией. Зрителей ожидает такой ураган положительных эмоций, который напрочь снесет весь негатив.



Музыканты обещают шоу, которое разрывает все существующие шаблоны, уникальное представление, где каждое движение музыкантов можно назвать музыкальной магией.



Всё, подо что вы подростком плакали в комнате. Всё, что родители грозились выбросить, если не подтянете алгебру. Подо что встречали рассвет на выпускном. Музыка у костра в походе с лучшими друзьями. Музыка нового утра после бессонной ночи в рок-клубе. Все самое сокровенное в одном концерте – это MAGIC CELLOS BAND.



Концерты пройдут 23 января в 19:00 на сцене Самарской филармонии и 24 января в 19:00 на сцене Тольяттинской филармонии.

Фото: минкульт СО